Profeco activa módulos de atención en Coahuila para la Copa Del Mundo 2026

SALTILLO, COAH.- En el marco de las actividades relacionadas con la Copa Mundial de Fútbol 2026, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) puso en operación módulos de atención en los centros comerciales Galerías Saltillo y Galerías Torreón, con el propósito de brindar orientación y proteger los derechos de consumidores nacionales y extranjeros.

Así lo dio a conocer Galio Vega, delegado de la Profeco en Coahuila, quien señaló que la dependencia mantiene acciones de vigilancia y atención para prevenir abusos comerciales durante la celebración del evento deportivo internacional.

El funcionario explicó que la institución cuenta con distintos mecanismos para que los consumidores puedan reportar irregularidades cometidas por proveedores de bienes o servicios.

Entre ellos se encuentran la queja y la denuncia, herramientas que continuarán disponibles tanto durante el Mundial como una vez concluido el torneo. Además de los módulos de atención instalados en distintos puntos estratégicos del país, la Profeco habilitó el correo electrónico [email protected] para recibir reportes relacionados con posibles afectaciones a los derechos de los consumidores.

Vega detalló que la queja es un procedimiento formal que puede presentarse cuando un proveedor incumple las condiciones pactadas en la compra de un producto o contratación de un servicio, se niega a hacer válida una garantía, realiza cobros indebidos o incurre en situaciones como cancelaciones de vuelos sin la atención correspondiente.

Para iniciar este trámite, explicó, es necesario acudir a la Oficina de Defensa del Consumidor (Odeco) más cercana con identificación oficial, comprobantes de pago o contratación, datos del proveedor y una descripción detallada de los hechos. Durante el proceso, la Profeco brinda acompañamiento legal mediante un abogado conciliador para buscar acuerdos que pueden incluir reembolsos, reposición de productos o indemnizaciones.

En cuanto a la denuncia, indicó que este mecanismo permite reportar prácticas comerciales que puedan afectar a la población consumidora en general. En estos casos no es necesario presentar pruebas ni proporcionar datos personales, aunque sí se recomienda aportar la mayor cantidad posible de información sobre el proveedor, el producto o servicio involucrado, el lugar donde ocurrieron los hechos y la fecha correspondiente.

El delegado señaló que, una vez recibida una denuncia, la Procuraduría puede realizar visitas de verificación y, en caso de confirmar irregularidades, aplicar medidas preventivas o sanciones con el objetivo de evitar afectaciones a los consumidores.

Finalmente, exhortó a la ciudadanía a utilizar los canales oficiales de atención y a reportar cualquier práctica abusiva para garantizar una experiencia de consumo segura durante las actividades relacionadas con el Mundial 2026.