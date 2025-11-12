Detienen a cinco hombres de Jalisco por vender monedas centenario falsas en Coahuila

SALTILLO, COAHUILA.- La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Coahuila informó sobre la detención de cinco hombres provenientes del estado de Jalisco, presuntamente involucrados en la venta de monedas centenario falsificadas en distintos puntos del estado.

El operativo fue resultado de un trabajo conjunto entre el Agrupamiento contra Delitos de Alto Impacto, la Unidad de Policía Cibernética, el Centro de Control y Comando y el C4 Estatal, luego de recibir denuncias de personas que fueron engañadas al adquirir las supuestas monedas de oro.

¿Qué ocurrió?

De acuerdo con los reportes, los detenidos ofrecían los centenarios en vialidades y estacionamientos, pero al intentar cambiarlos en casas de empeño o instituciones bancarias, los compradores descubrían que se trataba de imitaciones sin valor.

Con información proporcionada por las víctimas, se logró identificar el vehículo en el que se desplazaban los sospechosos y sus características físicas.

Tras un operativo de búsqueda, este martes fueron arrestados José Armando "N", de 33 años; José Luis "N", de 41; Marco Antonio "N", de 37; Guadalupe Alberto "N", de 45, y Alberto "N", de 32, todos originarios de Tonalá y Guadalajara.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Las autoridades informaron que los implicados podrían estar vinculados con fraudes similares ocurridos en las ciudades de Durango y Monterrey.

Tanto los detenidos como la camioneta GMC con placas de Jalisco que utilizaban fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, donde continuarán las investigaciones.