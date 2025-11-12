Prisión preventiva para Adolfo N por homicidio calificado en Nueva Rosita

NUEVA ROSITA, COAH.- Un juez del juzgado penal vinculó a proceso a Adolfo N, señalado por la muerte de Yoshio N, ciudadano originario de esta ciudad.

La resolución judicial se dio tras analizar los elementos presentados por la Fiscalía General del Estado, que apuntan a la presunta responsabilidad del imputado en los hechos ocurridos el pasado 10 de septiembre.

El delegado de la Fiscalía en la Región Carbonífera, Diego Garduño Guzmán, informó que el delito que se le imputa es homicidio calificado, al haber sido cometido con ventaja y brutal ferocidad. Esta clasificación agrava la pena potencial y refleja la gravedad del acto, según lo establecido en el Código Penal del Estado.

Los hechos se registraron en un sector del municipio de San Juan de Sabinas, donde la víctima fue localizada sin vida en circunstancias que generaron conmoción entre los habitantes.

Desde entonces, las autoridades iniciaron una investigación que derivó en la detención de Adolfo N como presunto responsable el cual en su momento huyó hacia Estados Unidos.

Durante la continuación de la audiencia, el juez dictó la vinculación a proceso y estableció como medida cautelar la prisión preventiva, por lo que el imputado permanecerá recluido mientras se desarrolla el procedimiento judicial.

Finalmente, se informó que la próxima audiencia se celebrará en enero de 2026 bajo el curso del proceso penal. La Fiscalía reiteró su compromiso de procurar justicia y dar seguimiento puntual al caso, en coordinación con las autoridades judiciales.