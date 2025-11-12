Premio a la Vinculación 2025: reconocen a estudiantes y empresas en Nueva Rosita

NUEVA ROSITA, COAH.- Teniendo como sede las instalaciones de la INFOTECA de la Universidad Autónoma de Coahuila, se llevó a cabo la entrega de reconocimientos de la Segunda Edición del Premio a la Vinculación 2025.

Dicho evento se desarrolló bajo la coordinación de los integrantes del Consejo Regional de Vinculación Universidad-Empresa de la Región Carbonífera.

Mediante dicha ceremonia se reconoció a las empresas, docentes y alumnos más destacados de la Cuenca Carbonífera, que contribuyen con su apoyo y conocimientos para sacar adelante temas diversos en el ámbito empresarial y académico.

Dicho evento fue presidido por el Secretario de Economía Luis Eduardo Olivares Martínez con la representación del Gobernador del Estado de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas.

Durante el desarrollo del acontecimiento, se reconoció a los mejores estudiantes de las diferentes instituciones educativas, que forman parte del Consejo Regional de Vinculación Universidad-Empresa de la Región Carbonífera, otorgándoles merecido reconocimiento y además una beca para estudiar un posgrado en el caso de universidades o bien de ingeniería.

Reconocieron también por tiempo a los mejores docentes de cada una de las escuelas que forman parte de dicho consejo, por su perseverancia, liderazgo, alto sentido de responsabilidad social, entre otros factores importantes.

También se reconoció y destacó a las mejores empresas por su alto nivel de vinculación, innovación y seguimiento en proyectos de investigación y liderazgo.

Es importante mencionar que, los alumnos, docentes y empresas galardonadas, fueron postuladas, evaluadas y, seleccionadas por los integrantes de los diferentes comités de dicho consejo tal y como se presentó en la convocatoria que se lanzó el pasado mes de octubre del presente año.

De esta manera, fueron galardonados en la categoría estudiante: Marcela Campos Romero de la Universidad Americana del Noreste y en la categoría docente el licenciado en Derecho en Ciencias Jurídicas, Mtro, Jesús Guadalupe Rodríguez Coronado.

De la Escuela Superior de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Coahuila, el estudiante Antonio Peña Hernández y el docente Dr. José Alberto Batista Rodríguez.

Del CECYTE de la Villa de Agujita: la estudiante Yahaira Monserrat Pérez Villezca y el Mtro. Julián Carlos Lozano Rodríguez.

De la UTRC el alumno Diego Otoniel Bermea Velázquez y el maestro Miguel Ángel Farías González.

Del Instituto Tecnológico Superior de Múzquiz, fue galardonada la alumna Andrea González Benavides y la maestra Carla Nathalí Gutiérrez Alonso.

De igual forma, recibió galardón el alumno Luis Carlos Ortiz Mireles del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera y la doctora Odilia Berenice Peña Almaguer.

En el caso de las empresas fueron galardonadas la Asociación Ganadera Local de Múzquiz representada por el licenciado Apolinar Guajardo Falcón; la empresa Kandor, asistiendo la licenciada Perla Azucena Acevedo Treviño; de la empresa Fujikura el gerente de planta Luis Alfonso Esquivel Elizondo y de Jaropamex el licenciado Carlos Alberto de Hoyos Yutani.

Atestiguaron además esta ceremonia la maestra María del Socorro Jiménez Benavides titular de la coordinación de Servicios Educativos en Sabinas, Juárez y Progreso en representación del secretario de educación, maestro Emanuel José de Jesús Garza Fishburn; Licenciado José Luis Chapa Reséndiz, subsecretario de empleo y productividad en representación de Nazira Zogbi Castro, secretaria de trabajo en el Estado de Coahuila.

También el licenciado Santos Eduardo de la Garza García, director del Tecnológico de Múzquiz; ingeniero Juan José Guajardo Lara, director de la Escuela Superior de Ingeniería; Gerente General de la empresa MAGNA Sabinas, maestro Juan Carlos Rodríguez Garza; Doctor, Luis Carlos Longares Vidal, director general del Tecnológico Nacional de México; Directora del Área de Planeación y Vinculación del Tecnológico de la Región Carbonífera, Maestra Sarilú Cárdenas Rodríguez, entre otras distinguidas personalidades.