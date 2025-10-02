Muro de gaviones en Saltillo para prevenir deslaves y mejorar seguridad

SALTILLO, COAHUILA.- El Gobierno Municipal de Saltillo, a cargo de Javier Díaz González entregó este jueves una nueva obra de construcción de muro de gaviones en la colonia Universidad Pueblo, con el objetivo de prevenir deslaves, mejorar el manejo pluvial y brindar mayor seguridad a las familias que habitan dicho sector.

En representación del alcalde Javier Díaz González, el Secretario Técnico de Saltillo, Alfonso González Vélez, destacó la importancia de estas acciones que buscan eliminar riesgos naturales en las distintas zonas de la ciudad.

"Estas obras, que se realizan con el impulso del gobernador Manolo Jiménez Salinas, no solo representan una mejora en infraestructura, sino una inversión directa en la seguridad y tranquilidad de las familias de Saltillo", mencionó González Vélez ante vecinas y vecinos del sector.

La infraestructura consiste en un muro de gavión de concreto, construido con malla de acero y piedra, diseñado para contener el terreno y evitar erosiones provocadas por lluvias intensas que pudieran poner en riesgo a las familias del sur de la ciudad.

La obra beneficia directamente a más de 5 mil habitantes de las colonias aledañas, quienes durante años pedían solución a este problema que se presentaba en la calle Federico Gámez, entre las calles Dalias y Mario Castro.

Las y los vecinos de las colonias como La Palma, Nueva Tlaxcala, Nogalera y Arboledas Popular agradecieron la intervención municipal, al señalar que, durante la temporada de lluvias pasada, el riesgo de deslaves puso en riesgo algunas viviendas en el lugar.

La obra fue realizada con una inversión de más de un millón 700 mil pesos, bajo la supervisión de la Dirección de Infraestructura y Obras Pública.

Con esta entrega, el municipio reafirma su compromiso con la seguridad estructural, la integridad y el bienestar de las y los saltillenses y visitantes, priorizando obras que atienden necesidades reales y urgentes de la población.

En este evento estuvo presente como representante de Manolo Jiménez Salinas, estuvo el coordinador de Sector de Mejora Coahuila, Salvador Dávila Sánchez; la Regidora de Saltillo, Yajaira Margarita Briones Aguilar; el director de la Contraloría Ciudadana, Luis Fernando López Alvarado, así como saltillenses en general.