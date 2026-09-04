Adolescente gravemente lesionado tras accidente en Saltillo

SALTILLO, Coah.- Un adolescente de 16 años resultó gravemente lesionado luego de impactar la motocicleta que conducía contra la parte posterior de un camión de carga estacionado sobre la carretera a Zacatecas.

El accidente ocurrió la mañana de este viernes, cerca del ejido Agua Nueva.

De acuerdo con los primeros reportes, el menor circulaba a alta velocidad cuando perdió el control del manubrio y terminó por estrellarse contra la parte trasera del transporte de carga, que permanecía estacionado a un costado de la carretera.

El conductor del camión solicitó de inmediato el apoyo de las autoridades.

Paramédicos de Bomberos acudieron al sitio para brindar atención al adolescente, quien presentó fracturas en las extremidades inferiores y un severo golpe en la cabeza.

Los primeros reportes señalan que el joven no portaba casco de protección al momento del accidente, factor que agravó las lesiones.

Tras recibir atención prehospitalaria, el adolescente fue trasladado al Hospital General, donde permanece luchando por su vida.

Elementos de la Guardia Nacional quedaron a cargo del resguardo de la escena para realizar las diligencias correspondientes y deslindar responsabilidades.