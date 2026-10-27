Sanciones penales más fuertes por agresiones en rehabilitación en Coahuila

SALTILLO, COAH.- El diputado local del Partido Verde, Jorge Valdés, prepara una iniciativa para aumentar las sanciones penales contra quienes cometan agresiones, lesiones, extorsiones y otros delitos contra personas internadas en centros de rehabilitación de Coahuila, luego de la muerte de un joven presuntamente vinculada con una práctica de boxeo en uno de estos establecimientos ubicado en Saltillo.

El legislador señaló que, antes de establecer las circunstancias del fallecimiento, será necesario conocer los resultados de los peritajes y de la autopsia, con el propósito de determinar si la muerte ocurrió durante una pelea o si hubo una agresión intencional.

Indicó que, si las investigaciones confirman que el deceso estuvo relacionado con una práctica de boxeo, también deberá revisarse si el centro de rehabilitación contaba con las medidas de seguridad, las instalaciones y el equipo necesarios para desarrollar esa actividad sin poner en riesgo a los internos.

Valdés advirtió que, pese a la entrada en vigor de la legislación destinada a regular los llamados anexos, las agresiones y los fallecimientos en estos espacios no han desaparecido. Recordó que, a partir de las disposiciones legales, los establecimientos han sido identificados y censados, aunque consideró necesario reforzar los mecanismos para prevenir delitos y proteger a quienes reciben atención.

Ante esta situación, explicó que trabaja en una propuesta de reforma al Código Penal estatal que contemple sanciones más severas y específicas cuando las víctimas se encuentren internadas en centros de tratamiento.

La iniciativa buscaría atender particularmente los casos de lesiones, extorsión y otras conductas delictivas cometidas contra personas que, por su condición de internos, dependen del personal y de los responsables de los establecimientos para recibir cuidados y protección.

El diputado consideró necesario fortalecer el marco jurídico para que quienes incurran en este tipo de abusos enfrenten consecuencias legales acordes con la gravedad de sus actos, especialmente cuando se vulnera la integridad de personas que se encuentran bajo el cuidado de una institución.

La propuesta legislativa se encuentra en preparación, mientras que las causas y circunstancias de la muerte del joven deberán establecerse mediante las investigaciones correspondientes.