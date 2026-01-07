Fiscalía investiga feminicidio de María Esther en Saltillo

SALTILLO, COAH.- La Fiscalía General del Estado de Coahuila abrió una carpeta de investigación bajo el protocolo de feminicidio por la muerte de una mujer de 68 años de edad, identificada como María Esther "N", quien presuntamente fue privada de la vida por su propio hijo, José Salvador "N", al interior de su domicilio en la colonia Conquistadores.

El Fiscal general del Estado, Federico Fernández, informó que tras el reporte del hecho violento, ocurrido durante las primeras horas de este miércoles, se activó de manera inmediata el protocolo de reacción interinstitucional entre las corporaciones de seguridad, logrando el aseguramiento del presunto responsable en el lugar de los hechos.

El incidente se registró en una vivienda ubicada en el cruce de las calles Pedro Gentil y Cristóbal Pereas, donde vecinos alertaron a los servicios de emergencia. Paramédicos acudieron al sitio, pero al valorar a la víctima confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

La mujer presentaba múltiples golpes en diferentes partes del cuerpo y, de manera preliminar, se informó que habría sido golpeada y ahorcada; además, el Fiscal destacó que no se utilizó arma de fuego.

De acuerdo con información oficial, el detenido es hijo de la víctima y fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente. Aunque en reportes iniciales se manejó que el sospechoso tenía alrededor de 30 años de edad, posteriormente se confirmó que cuenta con 42 años.

El fiscal detalló que, como ocurre en este tipo de casos, la investigación se inició bajo la tipificación de feminicidio para garantizar el debido proceso.

Acciones de la autoridad

Posteriormente, con base en los elementos que se integren a la carpeta, se determinará si la clasificación del delito se mantiene o se modifica conforme a las circunstancias específicas del caso.

De manera preliminar, se informó que el presunto agresor se encontraba bajo el influjo de sustancias tóxicas al momento de los hechos, situación que deberá ser confirmada mediante los dictámenes correspondientes.

Hasta el momento no se han establecido los motivos que originaron la agresión, debido al estado alterado en el que se encontraba el detenido.

La Fiscalía General del Estado continuará con las indagatorias para determinar la responsabilidad legal del imputado y definir su situación jurídica en las próximas horas.