Necropsia revela asfixia como causa de fallecimiento de María Esther en Saltillo

SALTILLO, COAH.- De acuerdo a fuentes internas de la Fiscalía General del Estado en la Región Sureste, la necropsia practicada a María Esther "N", de 68 años de edad, confirmó la muerte por anoxia cerebral secundaria a asfixia por sofocamiento.

Al concluir el procedimiento médico legal necropsia con protocolo de feminicidio al cuerpo de la víctima, se detectaron lesiones en costal izquierda, lo que significa fracturas o fisuras en las costillas del lado izquierdo del tórax, las cuales pueden ser causadas por impactos fuertes.

La necropsia de ley se practicó en el SEMEFO de Saltillo, una vez que el cuerpo de la sexagenaria fue localizado sin vida en su domicilio ubicado en el cruce de las calles Pedro Gentil y Cristóbal Pereas, en Saltillo.

Detalles confirmados

Las autoridades señalan al hijo de María Esther, José Salvador "N", como el presunto responsable de quitarle la vida durante la mañana de este miércoles.

Acciones de la autoridad

Cabe señalar que el Fiscal General del Estado de Coahuila, Federico Fernández, informó que tras el reporte del hecho violento, ocurrido durante las primeras horas de este miércoles, se activó de manera inmediata el protocolo de reacción interinstitucional entre las corporaciones de seguridad, logrando el aseguramiento del presunto responsable en el lugar de los hechos.