Desaparece Roberto Carlos Ortiz tras salir de Muzquiz hacia Saltillo
La familia de Roberto Carlos Ortiz solicita información sobre su paradero tras un trasbordo en Monclova.
Resumen
¿Por qué esto es relevante?
¿Preguntas y respuestas?
Múzquiz, Coah.- Familiares de Roberto Carlos Ortiz Ramírez solicitan el apoyo de la ciudadanía para localizarlo, luego de que salió de casa de su abuela a las 4:00 de la mañana del día de ayer y desde entonces desconocen su paradero.
De acuerdo con la información difundida por su familia, el joven salió con rumbo a Saltillo abordando una unidad de transporte de personal que trasladaría trabajadores a esa ciudad.
Sin embargo, durante el trayecto realizó un trasbordo en Monclova, pero ya no abordó la unidad que continuaría hacia Saltillo, situación que mantiene preocupados a sus familiares, quienes señalaron que no llevaba teléfono celular.
Al momento de salir, Roberto Carlos vestía un suéter negro, pantalón de mezclilla despintado, botas de trabajo y una cachucha verde camuflajeada. Estos datos fueron proporcionados por sus familiares para facilitar su identificación.
Ante la falta de información sobre su paradero, su familia pide a la ciudadanía que, si alguien lo vio en Monclova o en algún otro lugar, proporcione cualquier dato que permita dar con su ubicación.
Para aportar información, ponen a disposición los teléfonos 864 114 8689, de uno de sus familiares, 864 105 7874, de su hermana Camila, y 864 105 6229, de su abuela.
También solicitaron compartir la publicación en redes sociales para ampliar su alcance y contribuir a su localización.