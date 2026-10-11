Desaparece Roberto Carlos Ortiz tras salir de Muzquiz hacia Saltillo

Múzquiz, Coah.- Familiares de Roberto Carlos Ortiz Ramírez solicitan el apoyo de la ciudadanía para localizarlo, luego de que salió de casa de su abuela a las 4:00 de la mañana del día de ayer y desde entonces desconocen su paradero.

De acuerdo con la información difundida por su familia, el joven salió con rumbo a Saltillo abordando una unidad de transporte de personal que trasladaría trabajadores a esa ciudad.

Sin embargo, durante el trayecto realizó un trasbordo en Monclova, pero ya no abordó la unidad que continuaría hacia Saltillo, situación que mantiene preocupados a sus familiares, quienes señalaron que no llevaba teléfono celular.

Al momento de salir, Roberto Carlos vestía un suéter negro, pantalón de mezclilla despintado, botas de trabajo y una cachucha verde camuflajeada. Estos datos fueron proporcionados por sus familiares para facilitar su identificación.

Ante la falta de información sobre su paradero, su familia pide a la ciudadanía que, si alguien lo vio en Monclova o en algún otro lugar, proporcione cualquier dato que permita dar con su ubicación.

Para aportar información, ponen a disposición los teléfonos 864 114 8689, de uno de sus familiares, 864 105 7874, de su hermana Camila, y 864 105 6229, de su abuela.

También solicitaron compartir la publicación en redes sociales para ampliar su alcance y contribuir a su localización.