Mujer agredida en Conquistadores pierde la vida a manos de hijo

Una mujer de aproximadamente 70 años fue localizada inconsciente la mañana de este miércoles al interior de su domicilio, ubicado en la colonia Conquistadores, luego de que vecinos solicitaran apoyo a los servicios de emergencia.

De acuerdo con el reporte, la llamada se recibió alrededor de las 07:46 horas, donde se alertaba que la adulta mayor llevaba más de 30 minutos inconsciente. Al arribar al sitio, paramédicos y elementos de seguridad encontraron a la mujer recostada en el suelo, con diversos golpes en el rostro y cuerpo.

¿Cómo ocurrió la agresión?

La mujer fue encontrada inconsciente en su domicilio por vecinos que solicitaron ayuda. Vecinos señalaron que la víctima habría sido agredida por su hijo tras una discusión, versión que tomó relevancia debido a inconsistencias detectadas durante el interrogatorio inicial. Asimismo, se informó que el presunto agresor es conocido en el sector por problemas de adicción y se encontraba retenido dentro de una habitación del mismo domicilio, mostrando una actitud agresiva.

Pese a los esfuerzos de los cuerpos de auxilio, la mujer ya no contaba con signos vitales, por lo que se dio aviso a las autoridades correspondientes y se activaron los protocolos de investigación. Personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias en el lugar para determinar las causas exactas del fallecimiento.

Acciones de la autoridad

El hijo de la víctima, conocido por problemas de adicción, fue asegurado en el lugar. El hombre fue asegurado para ser puesto a disposición del Ministerio Público, mientras se integra la carpeta de investigación para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.