SALTILLO, COAH.- Cientos de saltillenses acudieron este domingo 15 de noviembre al Museo de las Aves de México para celebrar su 33 aniversario, durante una jornada de entrada gratuita que permitió a familias y visitantes recorrer sus instalaciones.

El recinto abrió sus puertas de las 11:00 a las 18:00 horas para conmemorar más de tres décadas de trabajo dedicado a la divulgación del conocimiento sobre las aves y la conservación del patrimonio natural.

La celebración del 33 aniversario

Durante la celebración, niñas, niños, jóvenes y adultos aprovecharon la oportunidad para conocer las distintas exhibiciones del museo, que desde hace 33 años acerca a la comunidad al conocimiento de la biodiversidad y la importancia de proteger las especies.

La apertura gratuita formó parte de las actividades conmemorativas y tuvo como propósito acercar este espacio cultural y educativo a un mayor número de visitantes.

Campaña de reciclaje por plantas

De manera paralela a los festejos, el Museo de las Aves de México mantiene activa su campaña de reciclaje, mediante la cual intercambia botellas de plástico PET por plantas.

La dinámica consiste en entregar 25 botellas PET a cambio de una planta. La campaña se desarrolla los sábados y domingos, en un horario de 10:00 a 18:00 horas.

Con esta iniciativa, el museo busca fomentar la participación ciudadana en acciones de cuidado ambiental y promover la cultura del reciclaje entre las familias saltillenses.