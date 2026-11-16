SALTILLO, COAH.- Decenas de jóvenes acudieron este domingo 15 de noviembre al Biblioparque Norte de Saltillo para participar en el sorteo del Servicio Militar Nacional (SMN), mediante el cual se determinó la modalidad en que cumplirán con esta obligación durante 2027.

La actividad comenzó pasadas las 10:00 horas y estuvo dirigida a conscriptos de la clase 2008 y remisos que realizaron previamente el trámite de su Cartilla de Identidad Militar.

El sorteo y sus modalidades

El procedimiento fue convocado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a través del 69 Batallón de Infantería, y permitió establecer quiénes deberán realizar adiestramiento presencial y quiénes quedarán a disposición de las autoridades militares.

De acuerdo con el esquema del Servicio Militar Nacional, el resultado se determina mediante bolas de distintos colores: blanca, azul y negra.

La bola blanca corresponde a quienes deberán realizar su adiestramiento en instalaciones del Ejército; la azul identifica a quienes cumplirán esta actividad en instalaciones de la Armada de México, mientras que la negra significa que el conscripto quedará a disposición, sin incorporarse al adiestramiento presencial ordinario.

Reducción del periodo de adiestramiento militar

Entre las modificaciones anunciadas por la Sedena para 2026 destaca la reducción del periodo de adiestramiento, que pasó de 44 a 13 sesiones sabatinas, distribuidas en aproximadamente tres meses.

El nuevo esquema contempla dos escalones de capacitación al año, con actividades los sábados de 7:00 a 13:00 horas en los Centros de Adiestramiento del Servicio Militar Nacional.

Durante este periodo, los conscriptos reciben instrucción sobre doctrina militar, civismo, legislación, ética militar, derechos humanos y protección civil, entre otros temas.

Los jóvenes que participaron en el sorteo deberán atender las indicaciones de las autoridades militares para conocer el calendario y los procedimientos correspondientes al cumplimiento de su servicio durante 2027.

¿Qué sigue después del sorteo?

La siguiente etapa será el reclutamiento, programado durante los fines de semana de enero de 2027, cuando los conscriptos deberán entregar su Cartilla de Identidad del Servicio Militar Nacional en los puestos de recepción correspondientes.

Este procedimiento también aplica para quienes obtuvieron bola negra, ya que quedar a disposición no significa estar exentos del trámite para liberar la cartilla.

La Sedena establece que los jóvenes que no acudan al sorteo serán considerados con bola blanca durante la etapa de reclutamiento, por lo que deberán cumplir con el procedimiento correspondiente.

Finalmente, la liberación de la cartilla se realizará una vez que los conscriptos hayan cumplido con los requisitos establecidos por las autoridades militares.