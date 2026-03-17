Nuevo mosasaurio en Nuevo León: hallazgo del Museo del Desierto

SALTILLO, COAHUILA — Científicos del Museo del Desierto (MUDE), con sede en Coahuila, anunciaron este martes el descubrimiento de una nueva especie de mosasaurio que habitó el noreste de México hace aproximadamente 70 millones de años. El hallazgo, realizado en el municipio de Aramberri, Nuevo León, representa un hito para la paleontología nacional, al identificar a un depredador marino previamente desconocido que dominaba las aguas del antiguo Mar de Tetis durante el periodo Cretácico Superior.

El descubrimiento se realizó en Aramberri, Nuevo León

El espécimen, bautizado por los investigadores como una pieza clave para entender la biodiversidad prehistórica de la región, fue localizado gracias a trabajos de prospección en los que participaron especialistas del MUDE en colaboración con instituciones académicas. Los restos fósiles incluyen fragmentos craneales y mandibulares que presentan características morfológicas únicas, lo que permitió diferenciarlo de otras especies de mosasaurios encontradas anteriormente en Norteamérica. Los científicos destacaron que este reptil marino podía alcanzar dimensiones considerables, posicionándose en la cima de la cadena alimenticia de su ecosistema.

Los restos fósiles incluyen fragmentos únicos

El anuncio del hallazgo de la nueva especie de mosasaurio subraya la importancia de la zona geográfica que hoy comparten Coahuila y Nuevo León como un yacimiento paleontológico de relevancia mundial. Durante el Cretácico, gran parte de este territorio se encontraba sumergido bajo un mar somero, condiciones que favorecieron la preservación de restos orgánicos que hoy emergen entre las formaciones rocosas del desierto. Los expertos del Museo del Desierto explicaron que el proceso de limpieza y estudio de las piezas tomó varios meses de laboratorio antes de poder confirmar que se trataba de un organismo nuevo para la ciencia.

Arturo González destaca la relevancia cultural y científica del hallazgo

Arturo González, director del Museo del Desierto, señaló que este tipo de descubrimientos fortalecen la identidad cultural y científica de la región, además de abrir nuevas líneas de investigación sobre cómo los cambios climáticos y geológicos afectaron a la fauna marina hace millones de años. El hallazgo en Nuevo León se suma a la vasta colección de fósiles que el MUDE resguarda y estudia, consolidando al museo coahuilense como un referente en la divulgación y preservación del patrimonio paleontológico de México.

Los restos del mosasaurio serán sometidos a análisis adicionales para determinar detalles específicos sobre su dieta y comportamiento, así como su relación evolutiva con otros reptiles marinos de la época. Se espera que, una vez concluidos los estudios científicos y publicados los resultados en revistas especializadas, una réplica o los restos originales puedan ser exhibidos en las instalaciones del museo en Saltillo para que el público pueda conocer de cerca a este antiguo habitante de los mares mexicanos.

Con este descubrimiento, la paleontología en el noreste de México reafirma su dinamismo en el 2026, demostrando que el desierto aún guarda secretos fundamentales sobre la historia de la vida en la Tierra. El equipo del Museo del Desierto reiteró su compromiso con la exploración continua y la protección de los sitios fosilíferos, instando a las comunidades locales a reportar cualquier hallazgo similar para garantizar su rescate y estudio científico profesional.