Ervey Valenzuela denuncia intentos de silenciar marcha en AHMSA

Ervey Valenzuela denunció que intentaron impedirle participar en la marcha de este sábado y llamó a evitar divisiones entre ex trabajadores de AHMSA, al señalar que la clase obrera lleva cuatro años de resistencia y afectaciones.

El ex trabajador que encabeza uno de los grupos de resistencia afirmó que se le pidió que no acudiera a la movilización o que, si asistía, permaneciera callado. "A mí me quisieron impedir que viniera a la marcha, pues no, a mí nadie me va a impedir", sostuvo durante la movilización.

Valenzuela señaló que la marcha era libre y que los trabajadores tienen derecho a expresar públicamente sus demandas y expresar su molestia después de cuatro años de incertidumbre y dificultades.

El ex trabajador cuestionó además que continúen sin aclararse las responsabilidades por la crisis de Altos Hornos de México y exigió que se hable sobre las causas que llevaron a la empresa a la quiebra. "¿Por qué nos siguen engañando? ¿Por qué nos siguen mintiendo? Ya no podemos seguir de esta manera", manifestó.

Valenzuela aseguró que su movimiento continuará en resistencia en defensa de las 14 mil familias afectadas y advirtió que, si la subasta de la empresa no se concreta, volverán a manifestarse. "La subasta sabemos que se va a llevar, esperemos buenas noticias y si ese día no se da, nosotros saldremos ese día a manifestarnos, los pocos o muchos, pero no nos vamos a quedar callados".

Añadió que el plantón instalado en Altos Hornos de México continuará, al mencionar que los trabajadores mantienen vigilancia sobre las instalaciones para evitar el retiro de bienes de la empresa.