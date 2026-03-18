Alerta Amber activa por Dahiana y Catherin en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.– A 12 días de su desaparición, la Alerta Amber continúa activa para localizar a Dahiana Castillo García, de 7 años, y Catherin Castillo García, de 5, quienes fueron sustraídas el pasado 6 de marzo en la colonia Hacienda Narro, en el municipio de Saltillo.

De acuerdo con la ficha emitida por Alerta AMBER Coahuila, ambas menores fueron vistas por última vez alrededor de las 14:00 horas, y desde entonces se desconoce su paradero, lo que ha encendido las alertas ante el paso del tiempo.

Acciones de la autoridad

Las autoridades informaron que las niñas habrían sido sustraídas por su padre, por lo que desde el primer momento se activaron los protocolos de búsqueda y la coordinación interinstitucional encabezada por la Fiscalía de las Mujeres y la Niñez con el objetivo de localizarlas a la brevedad y salvaguardar su integridad.

Detalles confirmados

El caso ha generado preocupación, pues ya suman casi dos semanas sin que se tenga información sobre su ubicación, un factor clave que incrementa el nivel de riesgo para ambas menores.

Las autoridades hacen un llamado urgente a la ciudadanía para colaborar con cualquier dato que pueda contribuir a su localización. Si cuentas con información, puedes comunicarte de inmediato al número de emergencias 911 o a los canales oficiales de Alerta Amber Coahuila.