Javier Díaz González inicia repavimentación en Águila de Oro

SALTILLO, COAHUILA.- Al poner en marcha los trabajos de repavimentación de la calle Simón Bolívar, en la colonia Águila de Oro, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, reiteró que durante este año se destinarán 140 millones de pesos a la rehabilitación de vialidades primarias, así como al interior de las colonias en todos los sectores de la ciudad.

Díaz González señaló que, con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, es posible concretar estos proyectos para mejorar la movilidad de la ciudadanía a través de calles más seguras y eficientes.

"Lo más importante de todo esto es que todas las acciones y obras que emprendemos son con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas y tienen como propósito mejorar la calidad de vida de la población", comentó el alcalde a vecinas y vecinos que asistieron al banderazo de inicio de la repavimentación.

Javier Díaz compartió que este año son 17 cuadrillas las que recorren diariamente todos los sectores de la ciudad para realizar trabajos de rehabilitación de vialidades.

El alcalde de Saltillo se comprometió con los asistentes al evento a construir este año las escaleras que conecten el barrio del Águila de Oro con el Mirador de Saltillo, con el fin de brindar un acceso seguro y digno a la ciudadanía.

El director de Infraestructura y Obra Pública, Antonio Nerio Maltos, dio a conocer que en la obra de repavimentación de la calle Bolívar se destinan casi 800 mil pesos para rehabilitar el tramo que va de Evaristo Madero a Vicente Rangel.

Nerio Maltos expuso los detalles técnicos de la obra, que consisten en rehabilitación profunda en los puntos donde sea necesario; barrido en toda la superficie, riego de liga y aplicación de la nueva carpeta asfáltica.

En representación de quienes habitan ese tradicional sector de Saltillo, Araceli de Jesús Ferrer López agradeció al alcalde Javier Díaz González por escuchar las peticiones y concretar esta obra, que será de gran beneficio para cientos de personas.

"Lo que hoy arranca no solo es una obra, sino la muestra de que nuestras peticiones sí llegan a los oídos de Javier Díaz González; le agradecemos que no se olvide de sectores emblemáticos de Saltillo como este de Águila de Oro", afirmó Ferrer López.

En el evento también estuvieron Eduardo Morelos Jiménez, Amal Esper Serur y Mario Mata Quintero, quienes integran la comisión edilicia de Planeación, Urbanismo, Obras Públicas y Centro Histórico; en representación de Gabriel Elizondo Pérez, coordinador de Mejora Coahuila, asistió el jefe de despacho de esta estrategia, José Luis Alcalá Narro; integrantes del Comité Pro Obra, así como vecinas y vecinos del sector.