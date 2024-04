No hay ruptura en PAN Castaños.

SALTILLO, COAH.- El Secretario General del PAN, Gerardo Aguado, afirmó que no hay rupturas en el partido en Castaños, luego de la renuncia de Patricia Martínez a la planilla de la candidata Patsy Guajardo y afirmó que se investigan las presuntas amenazas que la Presidenta del Comité Local sufrió por parte de la aspirante a la alcaldía.

"No tengo conocimiento oficial de la renuncia de Martínez, sé que algo publicó en redes sociales, pero esta información es muy volátil, no podemos tomarlo como un tema oficial hasta que no se notifique al partido o a la autoridad competente que sería el IEC", detalló

"Estamos atendiendo el tema de manera puntal de Castaños, no me gustaría adelantar opiniones hasta no hablar con las partes involucradas, que es en este caso la candidata a Regidora, Patricia Martínez y la aspirante Patsy Guajardo, quien ha hecho bien su trabajo en campaña como lo manda la ley electoral; es decir, en tiempo y forma", añadió el Secretario del PAN en Coahuila.

Gerardo Aguado dijo también que como dirigentes, son respetuosos de lo que acontece en cada municipio: "Nosotros iremos a platicar con todas las partes involucradas a Castaños y tratar de dirimir la situación para llegar a un buen acuerdo o ver lo que procede, pero hasta no estar ahí y saber y escuchar, podemos emitir una postura".

El también Diputado Local reiteró que no ha problemas en el interior del Acción Nacional, a pesar de las renuncias al partido de dos regidores en Arteaga y el conflicto en Castaños: "No tenemos situaciones similares en los demás municipios, es de reconocerse el trabajo que ha hecho la Presidenta Estatal, Elisa Maldonado, desde que no logramos construir una alianza, teníamos una planeación y al final tuvimos que restructurarnos, pero el proceso lo hemos realizado de manera puntal", reiteró Gerardo Aguado.