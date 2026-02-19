Alcalde Javier Díaz González y saltillenses disfrutan de Noche de Museos en Museo de las Aves

SALTILLO, COAHUILA.- El alcalde Javier Díaz González, junto a su esposa Luly López Naranjo y cientos de saltillenses, disfrutaron de una noche en el Museo de las Aves, contando con la participación de la Orquesta Filarmónica del Desierto.

Ello fue posible gracias al programa municipal Noches de Museos, que tiene como objetivo principal acercar la riqueza cultural e histórica de la ciudad a un público diverso, permitiendo a ciudadanos y visitantes disfrutar de los museos en horarios extendidos.

"Agradezco al patronato encabezado por don Aldegundo Garza que nos hayan permitido hacer aquí esta Noche de Museos. Seguimos fortaleciendo nuestra identidad y el turismo local, acercando el arte y la cultura con visitas gratuitas en horario nocturno para toda la ciudadanía", señaló el Alcalde de Saltillo.

Javier Díaz refirió que, gracias a ello, se amplía el acceso a la cultura y se impulsa la convivencia familiar y la cohesión social.

El Presidente Municipal mencionó, además, que Saltillo se prepara para la máxima justa deportiva en materia de fútbol y para recibir miles de visitantes nacionales y extranjeros que podrán vivir las grandezas de la región, como este gran programa de Noches de Museos.

El alcalde Javier Díaz destacó la visita oficial a Coahuila de representantes de la Unión Europea, quienes disfrutaron junto a cientos de saltillenses esta sexta edición del programa Noches de Museos.

Se contó con la presencia de representantes de Alemania, España, Finlandia, Francia, Hungría, Polonia, Portugal y República Checa.

Lydia González Rodríguez, directora de Turismo Municipal, mencionó que se trabaja en coordinación con el Instituto Municipal de Cultura para llevar a cabo el programa Noches de Museos, que en esta administración se ha realizado en el Centro Cultural Casa Purcell, Museo del Sarape, Museo de los Presidentes, Museo de la Revolución y Museo de la Cultura Taurina.

"Esta es la sexta edición que se realiza; el año pasado contamos con un total de mil asistentes en las cinco ediciones que se llevaron a cabo. Buscamos fomentar la cultura, el patrimonio local y ofrecer alternativas de esparcimiento, incluso para quienes trabajan de día", refirió la directora de Turismo.

Sofía Strozzi Guerra, directora del Museo de las Aves, encabezó el recorrido por las instalaciones del recinto, mostrando la exhibición de más de 3 mil ejemplares de aves disecadas que representan el 73 por ciento del total de especies mexicanas, de acuerdo al sitio oficial del recinto en internet.

Durante la Noche de Museos estuvieron presentes, Hilda Flores Escalera, representante del Gobierno del Estado de Coahuila en la Ciudad de México; Esther Quintana Salinas, secretaria de Cultura en Coahuila; María de Jesús Martínez López, regidora presidenta de la Comisión de Cultura y Rescate de Valores; Ricardo Treviño Salinas, regidor presidente de la Comisión de Fomento Económico y Turismo; y Leticia Rodarte Rangel, directora del Instituto Municipal de Cultura.