Proceso de postulación de proyectos en Participa Saltillo 2026 ya está en marcha

SALTILLO, COAHUILA.- El alcalde Javier Díaz González informó que se encuentra abierto el proceso de postulación de proyectos de Participa Saltillo 2026, en el que las y los ciudadanos tienen la posibilidad de elegir obras o acciones que deseen implementar en el sector en el que viven.

Como un precedente en su administración, se trabaja con el presupuesto participativo, en el que se destina el 3 por ciento de la recaudación programada del impuesto predial.

Patricia Alejandra Peña Aguirre, contralora municipal, informó que el proceso de postulación de proyectos concluirá el 17 de marzo, y se lleva a cabo a través del portal https://participa.saltillo.gob.mx/.

Señaló que el presupuesto para este 2026 es de más de 17.5 millones de pesos, es decir, 1.94 millones de pesos por cada uno de los 9 sectores de la ciudad (Centro, Norponiente, Norte, Oriente, Oriente Extremo, Poniente, Rural, Suroriente y Surponiente).

La ciudadanía podrá proponer proyectos en diversas áreas

En este sentido, la ciudadanía podrá proponer proyectos en los rubros de: Desarrollo y mejora de infraestructura urbana; Desarrollo comunitario, social y humano; Desarrollo municipal; y Servicios públicos.

Patricia Alejandra Peña Aguirre mencionó que se trabaja en la difusión del programa en diferentes universidades de la ciudad con talleres de cocreación, mesas de trabajo, exposición de áreas de oportunidad y orientación sobre cómo presentar las propuestas.

Proceso de postulación y evaluación de proyectos

Posteriormente, se realizará el proceso de prevalidación y evaluación de factibilidad de cada uno de los proyectos propuestos del 18 al 31 de marzo.

"Y del 1 al 30 de abril la ciudadanía podrá elegir entre los proyectos el que considere mejor para su sector, para el 4 de mayo dar a conocer los ganadores e iniciar la ejecución", refirió la contralora municipal.