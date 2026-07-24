Gobierno de Coahuila enviará iniciativa para Fiscalía Especializada en Seres Sintientes

SALTILLO, COAH.- El Gobierno de Coahuila presentará durante el próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso del Estado una iniciativa para crear una Fiscalía Especializada en Seres Sintientes, informó el gobernador Manolo Jiménez.

El mandatario explicó que la propuesta forma parte de la nueva Ley de la Fiscalía y tiene como objetivo fortalecer la atención de los casos relacionados con la protección de los animales.

Señaló que la iniciativa es impulsada por el Poder Ejecutivo y ha sido elaborada en coordinación con la Fiscalía General del Estado, la Consejería Jurídica y diputadas y diputados locales, además de incorporar planteamientos de diversos grupos interesados en el tema.

"Es una propuesta que va del Ejecutivo, que se ha trabajado con el equipo de la Fiscalía, con la Consejería Jurídica y con las y los diputados. Se ha escuchado a diferentes grupos y todavía se está puliendo para darle mayor profundidad antes de presentarla en el siguiente periodo ordinario de sesiones", declaró.

Jiménez indicó que, de manera paralela, también se trabaja en el fortalecimiento del marco legal en materia de protección animal y destacó la coordinación con municipios como Saltillo para impulsar acciones en ese sentido.

El gobernador afirmó que la iniciativa también responde a la atención institucional del caso de Rocky, ocurrido en Saltillo, el cual motivó una amplia movilización ciudadana.

Explicó que, desde que las autoridades tuvieron conocimiento del caso, se dio seguimiento a la investigación, lo que derivó en la detención de los presuntos responsables y su vinculación a proceso.

"Lo que garantizamos como Estado es que, cuando sucede un hecho de esta naturaleza, hay una reacción determinante por parte de las instituciones. Así se demostró en este caso de Rocky", sostuvo.

El mandatario destacó la coordinación entre el Gobierno del Estado, la Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial para atender este tipo de casos, y aseguró que el mismo modelo de actuación se aplica en investigaciones relacionadas con homicidios y otros delitos de alto impacto.

Asimismo, señaló que el marco jurídico vigente permitió actuar de manera inmediata en el caso de Rocky y atender las principales demandas planteadas por organizaciones protectoras de animales, antes incluso de que fueran formalmente presentadas.

La propuesta para crear la Fiscalía Especializada en Seres Sintientes será enviada al Congreso del Estado una vez concluido el proceso de revisión y fortalecimiento del proyecto.