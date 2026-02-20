Claudia Sheinbaum llega a Frontera para su gira de trabajo en Coahuila

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, arriba esta noche al municipio de Frontera como parte de su gira de trabajo por el estado de Coahuila.

Su avanzada ha aterrizado en el Aeropuerto Internacional Venustiano Carranza.

De manera extraoficial, trascendió que la mandataria federal descansará esta noche en las instalaciones del 105 Batallón de Infantería, para continuar este sábado con su agenda oficial, que ha incluido visitas a los municipios de San Juan de Sabinas, Monclova, Saltillo y San Pedro.

Para el sábado 21 de febrero, a las 10:00 de la mañana, Sheinbaum encabezará en Monclova la entrega de viviendas del Programa de Vivienda para el Bienestar, en la colonia Colinas de Santiago, donde se realizará la asignación de casas a familias beneficiarias.