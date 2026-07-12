Personas con discapacidad visual enfrentan obstáculos en el empleo en Coahuila

SALTILLO, COAH.- Las personas con discapacidad visual continúan enfrentando mayores dificultades para incorporarse al mercado laboral formal debido a la falta de políticas de inclusión, obstáculos de movilidad y el desconocimiento de sus capacidades por parte de los empleadores, afirmó Erasmo Ramos, presidente de la Asociación Mexicana de Enfermedades Visuales y Estudios de la Retina (AMEVER).

El representante de la organización señaló que, aunque en los últimos años algunas empresas han ampliado las oportunidades para personas con discapacidad motriz o auditiva, quienes viven con ceguera o baja visión siguen encontrando más barreras para conseguir un empleo.

Explicó que uno de los principales factores es la percepción errónea de muchos centros de trabajo sobre las habilidades de este sector, situación que reduce las posibilidades de contratación. "Se requiere mayor concientización y capacitación para que las empresas conozcan qué habilidades tienen las personas con discapacidad visual y en qué áreas pueden desempeñarse", manifestó.

Ramos añadió que la movilidad representa otro reto importante, ya que muchas personas dependen del transporte público o de rutas de personal que, en numerosos casos, no cuentan con condiciones adecuadas de accesibilidad.

Indicó que, aun cuando algunas compañías ofrecen transporte a sus trabajadores, es necesario revisar si esos servicios permiten el traslado seguro y eficiente de personas con discapacidad visual.

Asimismo, lamentó que las vacantes disponibles para este sector se concentren principalmente en actividades operativas, pese a que muchas personas cuentan con formación profesional y pueden desempeñarse en funciones administrativas mediante el uso de tecnologías de asistencia, como computadoras adaptadas y programas lectores de pantalla. "Hoy existen herramientas tecnológicas que permiten trabajar en igualdad de condiciones, pero todavía no se refleja en las contrataciones", afirmó.

El dirigente explicó que, ante la escasez de oportunidades laborales, numerosas personas recurren al autoempleo mediante la elaboración y comercialización de diversos productos, mientras que otras dependen de pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social o de apoyos gubernamentales destinados a personas con discapacidad.

Sin embargo, advirtió que una proporción importante termina incorporándose a actividades de la economía informal debido a la falta de opciones en el mercado laboral.

Ramos también consideró indispensable contar con información estadística más precisa sobre la población con discapacidad visual en los municipios de Coahuila, al señalar que los registros del INEGI no permiten dimensionar con exactitud la realidad de cada localidad.

Sostuvo que un diagnóstico actualizado facilitaría la creación de bolsas de trabajo especializadas y mecanismos de vinculación con el sector empresarial para ampliar las oportunidades de contratación.

Finalmente, indicó que durante la última década de participación en organismos relacionados con los derechos de las personas con discapacidad no se han emitido recomendaciones específicas en materia de inclusión laboral para este grupo, al tratarse de relaciones entre particulares, por lo que insistió en fortalecer las acciones de sensibilización y coordinación entre autoridades y empresas.