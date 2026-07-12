Empresas de Monclova garantizan medio ahorro a trabajadores en agosto

Las empresas de la región Centro que otorgan la prestación de fondo de ahorro o medio ahorro a sus trabajadores realizarán el pago correspondiente durante agosto, aun en medio del entorno económico adverso que enfrenta el sector industrial, aseguró el presidente de Canacintra Monclova.

Jorge Mtanous Falco señaló que las compañías que cuentan con esta prestación realizan la planeación financiera necesaria para garantizar su cumplimiento, ya que los recursos acumulados pertenecen a los trabajadores y no forman parte del capital disponible de las empresas. "Yo creo que sí, las empresas que sé que tienen el medio ahorro o el ahorro se preparan; más bien no tocan ese dinero, porque no le pertenece a las empresas, le pertenece a los trabajadores".

Indicó que hasta el momento, Canacintra no ha recibido inconformidades de sindicatos ni de trabajadores relacionadas con el incumplimiento de esta prestación. Explicó que el fondo de ahorro o medio ahorro es una prestación que ofrecen las medianas empresas afiliadas al organismo empresarial y se establece mediante un acuerdo con los trabajadores y sindicato.

En algunas empresas se realiza la entrega del ahorro o medio ahorro en esta temporada del año con el fin de apoyar la economía familiar con el regreso a clases, por lo que empresas que cuentan con estas prestaciones, se preparan para la entrega. Agregó que el pago de esta prestación se realiza tradicionalmente durante agosto, por lo que las empresas contemplan esa erogación dentro de su programación financiera.