Vecinos denuncian saqueo en Centro de Rehabilitación DIF: Alejandro y David implicados

Vecinos de la colonia Guadalupe denunciaron el presunto saqueo del antiguo Centro de Rehabilitación del DIF, ubicado en la colonia Telefonistas, el cual aseguraron, de manera constante es desmantelado para vender materiales a chatarreros.

De acuerdo con los denunciantes, el edificio permanece ocupado por personas que, además de habitar el lugar, extraen estructuras metálicas, cableado, puertas y otros materiales para su comercialización como chatarra.

Vecinos señalaron como presuntos responsables a un hombre de nacionalidad venezolana identificado como Alejandro y a otro de nacionalidad colombiana identificado como David, quienes, afirmaron, viven al interior del inmueble.

Indicaron que la situación fue reportada al personal del Seguro Social, así como al personal de vigilancia que permanece a unos metros del antiguo centro de rehabilitación, pero hasta el momento no han realizado ninguna acción para impedir el saqueo.

Los denunciantes también afirmaron que dentro del inmueble permanece una cámara de radiología, la cual igualmente está siendo desmantelada.

Ante esta situación, solicitaron la intervención de las autoridades correspondientes para inspeccionar el edificio, evitar que continúe el desmantelamiento y verificar las condiciones en que se encuentra el equipo que aún permanece en las instalaciones.