Manolo Jiménez celebra la Cabalgata de San Buenaventura en Coahuila

San Buenaventura, Coah. - Al encabezar la tradicional Cabalgata de San Buenaventura, el gobernador Manolo Jiménez Salinas destacó que las grandes tradiciones de Coahuila continúan fortaleciendo gracias al clima de paz, seguridad y estabilidad que prevalece en la entidad, lo que permite que miles de familias disfruten de sus festividades en un ambiente de convivencia y orgullo por sus raíces.

"La pasamos muy bien en la cabalgata de San Buenaventura donde saludamos a miles de familias coahuilenses. Felicidades a mi amigo el alcalde Javier Flores Rodríguez. ¡Que viva San Buena! Vamos a seguir por todo el Estado impulsando nuestras tradiciones norteñas", destacó el gobernador.

El mandatario estatal destacó que esta celebración representa el orgullo, las raíces y el espíritu vaquero que distinguen a Coahuila, al reunir cada año a miles de jinetes, familias y visitantes en un ambiente de convivencia, hospitalidad y tradición.

Puntualizó que la Cabalgata de San Buenaventura es una gran tradición junto con su feria emblemática que tiene más de 80 años, por lo que es un gusto recorrer este municipio a caballo, saludar a su gente y convivir con miles de familias que mantienen vivas las costumbres coahuilenses.

Expuso que Coahuila es uno de los estados más vaqueros de todo México y aquí se tienen de las cabalgatas más grandes del país y señaló que, así como Canadá es reconocido por el Rodeo de Calgary, Estados Unidos por los rodeos de Houston y Fort Worth, y Brasil por sus grandes festivales ecuestres, Coahuila cuenta con tradiciones que son orgullo nacional, como el Rodeo de Saltillo y la Cabalgata de San Buenaventura, eventos que fortalecen la identidad regional y proyectan al estado como un referente de cultura, turismo y desarrollo.

Precisó que estas celebraciones son posibles gracias al clima de paz y tranquilidad que hoy prevalece en la entidad, resultado del trabajo coordinado entre el Gobierno del Estado, las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional, las fiscalías y los municipios.

Recalcó que hoy nuestro estado es uno de los más seguros del país. Nuestra gente puede trasladarse de una región a otra con paz y libertad, a cualquier hora del día y cualquier día de la semana. Eso nos permite disfrutar nuestras tradiciones en familia y seguir fortaleciendo el turismo y la economía de nuestras comunidades.

Añadió que uno de los mayores satisfactores de servir a Coahuila es ver a las familias reunidas, disfrutando de sus fiestas con tranquilidad y generando una importante derrama económica para comerciantes, prestadores de servicios y productores de la región.

Reiteró que el Gobierno del Estado mantiene total coordinación con la Federación para impulsar la reactivación económica de la Región Centro, privilegiando acciones que permitan recuperar empleos, atraer inversiones y fortalecer el bienestar de las familias coahuilenses.

"Todos los esfuerzos deben concentrarse en generar desarrollo, atraer inversiones y crear oportunidades para nuestra gente. Lo más importante es que las familias tengan empleo, estabilidad y mejores condiciones de vida", afirmó.

En materia de seguridad, Manolo Jiménez informó que su administración continuará fortaleciendo el modelo que ha colocado a Coahuila entre los estados más seguros del país, con nuevas inversiones, equipamiento, infraestructura y acciones estratégicas en todas las regiones del estado.

Al final, el Gobernador invitó a las familias de las regiones Sureste, Laguna, Centro-Desierto, Carbonífera, Cinco Manantiales y Norte, así como a visitantes de otras entidades, a disfrutar las tradiciones de Coahuila.