Hallan a joven sin vida en centro de rehabilitación de Saltillo

Por Marco Juarez - 20 octubre, 2025 - 07:33 p.m.
Autoridades acordonaron el centro de rehabilitación ubicado en la colonia Burócratas del Estado tras el hallazgo.

SALTILLO, COAHUILA.- Un joven identificado como Yosemir Carrizales Vela, de 22 años, fue encontrado sin vida la mañana de este lunes dentro de un centro de rehabilitación ubicado en la colonia Burócratas del Estado, en Saltillo, lo que provocó la movilización de cuerpos de auxilio y autoridades de seguridad.

El reporte se realizó alrededor de las 9:20 de la mañana, cuando personal del anexo, situado sobre la calle Genaro Gutiérrez, solicitó apoyo al número de emergencias 911 al percatarse de que uno de los internos se encontraba inconsciente.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana arribaron al lugar y, tras revisar al joven, confirmaron que ya no presentaba signos vitales, por lo que se notificó a las autoridades municipales y se procedió al acordonamiento de la zona.

Según declaraciones de los responsables del centro, el joven había ingresado la noche del domingo, con autorización de sus familiares, para recibir atención por problemas de adicción. No obstante, durante la mañana, al intentar despertarlo, notaron que ya no respiraba.

Elementos de la Fiscalía General del Estado acudieron al sitio para realizar las diligencias correspondientes y ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se llevará a cabo la necropsia de ley que determinará la causa exacta del fallecimiento.

