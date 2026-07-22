Saltillo refuerza vigilancia tras violencia en Zacatecas

SALTILLO, COAH.- El Gobierno Municipal de Saltillo reforzó la vigilancia en la zona limítrofe con Zacatecas mediante patrullajes permanentes y un operativo coordinado con fuerzas federales y estatales, como medida preventiva tras los hechos de violencia registrados el pasado fin de semana en esa entidad.

El alcalde Javier Díaz González informó que sostuvo una reunión con el comandante de la 6.ª Zona Militar, general de brigada Juan Carlos Quiroz, así como con mandos de la Comisaría de Seguridad y representantes de la Marina, la Guardia Nacional, la Policía Estatal y las fiscalías estatal y federal para definir la estrategia de blindaje.

El edil explicó que la decisión responde a los hechos violentos ocurridos recientemente en Zacatecas, a aproximadamente 200 kilómetros de la frontera con Coahuila. Indicó que el objetivo es prevenir cualquier riesgo y mantener blindado el acceso al estado mediante una presencia permanente de corporaciones de los tres órdenes de gobierno. Detalló que, aunque los patrullajes comenzaron desde el sábado, a partir de este jueves se intensificarán con operativos conjuntos del Ejército Mexicano, la Marina, la Guardia Nacional, la Policía Estatal, la Policía Municipal y las fiscalías. Las acciones abarcarán la carretera federal 54, además de brechas, caminos rurales y zonas de difícil acceso que comunican a Coahuila con Zacatecas. "Vamos a tener patrullajes muy intensos en toda la franja fronteriza entre Coahuila y Zacatecas para mantener ese blindaje hacia nuestro estado", afirmó.

Díaz González aseguró que, hasta el momento, no se ha reportado ningún incidente en los límites entre Coahuila y Zacatecas. Explicó que desde el fin de semana se desplegaron recorridos preventivos en sectores como La Ventura y caminos cercanos a General Cepeda, sin detectar situaciones de riesgo. Asimismo, informó que elementos del Ejército realizaron recorridos hasta el ejido El Salvador, en coordinación con autoridades militares de Zacatecas, sin encontrar novedades. El alcalde señaló que la instrucción del gobernador Manolo Jiménez Salinas es mantener una coordinación permanente entre las corporaciones para preservar la seguridad de Coahuila.

Añadió que la estrategia busca actuar de manera preventiva y evitar que la violencia registrada en estados vecinos impacte a la entidad, mediante el fortalecimiento de la presencia de las corporaciones de seguridad en carreteras y caminos rurales.