Éxito en operativos contra robo de hidrocarburos en Coahuila

SALTILLO, COAH.- El Delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en Coahuila, Efraín Alonso Gastélum, informó que durante el mes de octubre se registraron varios operativos exitosos contra el robo de hidrocarburos, logrando el aseguramiento de más de 100 mil litros de gasolina y diésel obtenidos de manera ilícita.

El funcionario detalló que uno de los casos más relevantes fue el aseguramiento, por parte de la Guardia Nacional, de un tractocamión que transportaba 25 mil litros de gasolina robada de un ducto ubicado en la región Laguna: "Ese asunto ya fue judicializado; dos personas se encuentran vinculadas a proceso", precisó.

Además de este operativo, la FGR reportó tres decomisos adicionales durante el mismo mes, que en conjunto suman cerca de cien mil litros de combustible asegurado, entre gasolina y diésel.

En cuanto al combate a las tomas clandestinas, Alonso Gastélum destacó que en lo que va de 2025 se ha logrado una reducción del 40 por ciento en comparación con el año anterior. Los municipios con mayor incidencia en este tipo de delitos son Parras de la Fuente, General Cepeda, Ramos Arizpe, San Pedro de las Colonias y Francisco I. Madero, informó.

"En los casos donde hay personas detenidas, los asuntos ya están siendo judicializados, y continuamos con investigaciones abiertas sobre otras tomas clandestinas", agregó el Delegado.

Finalmente, el Delegado indicó que la FGR ha asegurado tres gasolineras relacionadas con actividades ilícitas, mientras que otras investigaciones corren a cargo de distintas dependencias federales, al encontrarse presuntos vínculos con la delincuencia organizada.