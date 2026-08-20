La inteligencia artificial transformará el mercado laboral en Coahuila

SALTILLO, COAH.- La inteligencia artificial modificará el mercado laboral más que provocar una desaparición masiva de empleos, por lo que los trabajadores deberán desarrollar nuevas habilidades para aprovechar estas herramientas y conservar su competitividad.

César Arturo Robledo Valero, especialista en tecnología y representante del Grupo Alce, señaló que algunas actividades y puestos sí serán sustituidos por sistemas de inteligencia artificial, aunque paralelamente surgirán nuevas oportunidades relacionadas con su operación, mantenimiento, regulación y supervisión.

"Más allá de venirnos a quitar el trabajo, deberíamos empezar a aprender a dominar estas herramientas para cada vez posicionarnos mejor en nuestros empleos y en nuestras empresas", sostuvo.

El especialista explicó que el uso de la inteligencia artificial ya se extiende más allá de las actividades estrictamente tecnológicas y puede incorporarse en áreas como finanzas, recursos humanos, logística y el sector agropecuario.

Consideró que quienes desarrollen con mayor rapidez las capacidades necesarias para utilizar estos modelos podrán obtener una ventaja en el mercado laboral y generar mayor valor para las empresas.

Robledo Valero destacó que existen opciones gratuitas para comenzar a adquirir conocimientos sobre inteligencia artificial, entre ellas cursos ofrecidos por empresas tecnológicas como Google, por lo que el acceso a capacitación básica no necesariamente implica realizar una inversión elevada.

No obstante, reconoció que para las empresas los costos pueden incrementarse cuando contratan planes empresariales, particularmente en aquellos servicios cuyo precio está determinado por el nivel de uso.

El especialista señaló que la incorporación de inteligencia artificial también representa un reto para las comunidades rurales y zonas que enfrentan dificultades de conectividad.

Ante esta situación, consideró necesario que gobiernos, instituciones educativas y empresas coordinen esfuerzos para ampliar la infraestructura de telecomunicaciones, mejorar el acceso a internet y llevar capacitación tecnológica a estas regiones.

Explicó que la tecnología ya comienza a emplearse en actividades agropecuarias, entre ellas sistemas de riego y distintas herramientas destinadas al campo, por lo que las comunidades rurales también podrán beneficiarse de sus aplicaciones conforme avance su infraestructura digital.

Robledo Valero agregó que otro desafío será establecer reglas para proteger los derechos laborales y la privacidad, debido a que los sistemas de inteligencia artificial procesan grandes volúmenes de información que pueden corresponder tanto a empresas como a particulares.

Advirtió que herramientas capaces de clonar voces y rostros o falsificar identidades representan riesgos que deberán ser considerados dentro de los mecanismos de regulación.

"Ahora que la inteligencia artificial ya nos alcanzó y que se está implementando cada vez más en las empresas, también tendrá que existir una regulación", afirmó.

El representante del Grupo Alce sostuvo que la colaboración entre autoridades y empresarios será determinante para establecer controles que permitan aprovechar las ventajas de la inteligencia artificial y, al mismo tiempo, reducir los riesgos legales y relacionados con la privacidad.