Luis Javier Mora Peña destaca la importancia de evaluar respuestas de IA en Saltillo

SALTILLO, COAH.- El uso de la inteligencia artificial (IA) sin verificar la información que genera puede fomentar la dependencia tecnológica y propiciar la difusión de contenidos falsos o sesgados, advirtió Luis Javier Mora Peña, jefe del Departamento de Sistemas y Computación del Tecnológico Nacional de México, campus Saltillo.

El académico reconoció que estas herramientas permiten agilizar actividades y reducir tiempos de trabajo; sin embargo, señaló que sus beneficios deben aprovecharse sin sustituir la capacidad humana para analizar, cuestionar y tomar decisiones.

Ante las preocupaciones de especialistas sobre los efectos del uso constante de estas tecnologías y los posibles riesgos que representan para la humanidad, sostuvo que la principal medida es aprender a utilizarlas de manera responsable.

Mora Peña explicó que, al igual que sucedió con la expansión de internet, la inteligencia artificial ha ganado presencia en la vida cotidiana, especialmente en los ámbitos educativo y laboral.

Por ello, consideró necesario que estudiantes, maestros y usuarios en general desarrollen habilidades para evaluar las respuestas que ofrecen plataformas como ChatGPT y Gemini, así como identificar posibles errores y sesgos en sus contenidos.

Advirtió que confiar plenamente en los resultados de estas herramientas, sin comprobar su precisión, puede llevar a los usuarios a depender de ellas y reducir su disposición a cuestionar la información que reciben.

En ese sentido, recomendó contrastar las respuestas generadas por la IA con los conocimientos propios y otras fuentes de información, de manera que la tecnología funcione como un recurso complementario para el aprendizaje y la toma de decisiones, no como un sustituto del razonamiento.

El jefe del Departamento de Sistemas y Computación también se refirió a las consecuencias ambientales relacionadas con el funcionamiento de estos sistemas, cuyo consumo de agua y otros recursos naturales ha generado preocupación.

Al respecto, señaló que el desarrollo tecnológico suele producir impactos ambientales, particularmente durante sus primeras etapas, por lo que el desafío consiste en reducirlos en el menor tiempo posible.

Para lograrlo, indicó, es necesario impulsar sistemas de cómputo más eficientes que permitan disminuir gradualmente el uso de recursos naturales y mantener los beneficios de la innovación tecnológica.

Mora Peña concluyó que el avance de la inteligencia artificial requiere tanto un uso responsable por parte de las personas como mejoras técnicas que reduzcan sus efectos ambientales, sin comprometer la capacidad crítica de los usuarios.