Óscar Rodríguez informa sobre candidaturas en Coahuila: 100% de cumplimiento

SALTILLO, COAH.- El Consejero Presidente del Instituto Electoral de Coahuila (IEC), Óscar Daniel Rodríguez Fuentes, informó que prácticamente la totalidad de las candidaturas registradas en el estado cumplieron con la obligación de publicar su información en la plataforma "Conóceles", herramienta que permite a la ciudadanía consultar los perfiles y propuestas de quienes participan en el proceso electoral.

Detalló que el 100 % de las candidaturas cargaron su información, con excepción de un aspirante correspondiente al Distrito 02 de Piedras Negras, identificado como Macías Menera Sierra, quien fue el único que no realizó este procedimiento.

"Todos los demás están al 100 %. En su momento había algunos partidos políticos que tenían pendiente subir información de algunas candidaturas, pero afortunadamente lo hicieron", señaló.

Rodríguez Fuentes destacó que todos los partidos políticos lograron cumplir con la publicación de los datos de sus abanderados, por lo que el caso del candidato que permanece sin información representa una excepción dentro del proceso.

Asimismo, subrayó la importancia de la plataforma "Conóceles" como una herramienta de transparencia que facilita a los ciudadanos conocer la trayectoria, experiencia y propuestas de quienes buscan ocupar un cargo de elección popular.

Respecto a la omisión detectada, indicó que el tema será revisado conforme a la normatividad aplicable y que cualquier eventual sanción o determinación dependerá del análisis que realicen las instancias correspondientes, tomando en cuenta la gravedad del caso.