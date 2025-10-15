Premio Municipal de la Juventud Saltillo 2025: Destacando a la juventud local

SALTILLO, COAHUILA.- El Gobierno Municipal de Saltillo, a través del Instituto Municipal de la Juventud, invita a la ciudadanía a que ingrese sus candidaturas con el objetivo de recibir el Premio Municipal de la Juventud en su edición 2025, ya que el plazo para recibir postulaciones cierra este viernes 17 de octubre.

El director del Instituto Municipal de la Juventud, Abraham Ramírez Espinoza, compartió que este premio tiene como propósito reconocer a las y los jóvenes que por su conducta, y dedicación al trabajo, estudio, o alguna actividad sean un ejemplo para la juventud saltillense.

"Este premio considera seis categorías: Logro Académico, Logro Cultural, Logro Deportivo, Logro Social, Logro Emprendedor, y Logro en Ciencia y Tecnología, por lo que los invitamos para que ingresen sus candidaturas", comentó Ramírez Espinoza.

El funcionario agregó que se entregarán reconocimientos en efectivo por un monto global de 120 mil pesos, es decir, 20 mil para quien gane cada una de las seis categorías.

Se informó que las postulaciones se reciben en las oficinas de la Secretaría del Ayuntamiento, las cuales se ubican en la Presidencia Municipal, en un horario de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, o bien, las 24 horas del día a través del portal: www.saltillo.gob.mx.

La regidora Yajaira Margarita Briones Aguilar, presidenta de la Comisión de Juventud, comentó que en esta ocasión se incluyó la categoría de Ciencia y Tecnología, con el fin de reconocer a las y los jóvenes que se desarrollan en este ámbito.

"Para el gobernador Manolo Jiménez Salinas y el alcalde Javier Díaz González este premio representa una oportunidad de apostarle a la juventud porque saben que con su trabajo Saltillo es una mejor ciudad", señaló Briones Aguilar.

Por su parte, Marcela Kineret Rivera, ganadora del Premio Municipal de la Juventud 2023 en la categoría Logro Social, invitó a las y los jóvenes para que ingresen su candidatura.

Para revisar los documentos y requisitos necesarios, la convocatoria completa está disponible en el portal: www.saltillo.gob.mx.