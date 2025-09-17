Padres por la Verdad se manifiestan en Saltillo contra denuncias falsas

SALTILLO, COAHUILA.– Con pancartas y la voz firme, padres de familia agrupados en el movimiento 'Padres por la Verdad' se manifestaron este miércoles frente a la Procuraduría para las Niñas, Niños y la Familia (Pronnif), donde exigieron a las autoridades una intervención efectiva ante lo que consideran prácticas de obstrucción de convivencia y denuncias falsas que los alejan de sus hijos.

"Mis hijas sufren de violencia, y en lugar de atenderlo aquí en Pronnif, la madre acude al Empoderamiento y me levanta denuncias falsas.

A partir de eso me restringen las visitas, aunque hay videos y testigos. Aquí hacen ver como si no existiera violencia", denunció Luis Carlos García Cabrera, integrante del colectivo.

'Padres por la Verdad' surgió como una iniciativa de hombres y sus familiares que comparten el mismo sentimiento de impotencia: no poder convivir con sus hijos debido, aseguran, a restricciones impuestas por las madres, quienes incluso recurren a instancias oficiales para interponer denuncias que ellos califican de infundadas.

De acuerdo con los manifestantes, el problema trasciende más allá del derecho a convivir con los hijos. Señalan que en muchos casos los menores sufren violencia física y psicológica dentro del entorno materno, sin que ellos puedan intervenir, ya que las restricciones legales les impiden verlos o acercarse a ellos.

Los tiempos de espera para poder reencontrarse con sus hijos varían, pero la mayoría de los padres asegura que van desde seis meses hasta dos años, e incluso más. En cada caso, al intentar denunciar violencia hacia sus hijos, las madres interponen nuevas acusaciones, lo que prolonga aún más la separación.

"La autoridad da por hecho que somos culpables solo porque ellas denuncian, sin investigar. No se está viendo por los derechos de los niños, porque al final los dejan con quienes los violentan", insistió García.

Con esta manifestación, los padres buscaron llamar la atención de la Pronnif y exigir un trato más equitativo en los procesos, donde afirman–prevalezca el bienestar y la seguridad de los menores por encima de intereses particulares.