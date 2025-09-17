Bacteria E. Coli Causa Tragedia en Hotel de Saltillo

SALTILLO, COAH.- La intoxicación masiva que afectó a más de 50 empleados del hotel Hampton by Hilton Saltillo y que provocó la muerte de uno de ellos fue provocada por una infección gastrointestinal causada por la bacteria Escherichia Coli, así lo confirmó el Secretario de Salud del Estado, Eliud Felipe Aguirre Vázquez.

El funcionario detalló que la conclusión se obtuvo tras analizar muestras de alimentos recolectados en el lugar, aunque aclaró que los estudios se realizaron dos días después del incidente, lo que impide tener certeza total sobre el origen exacto de la contaminación.

"No se puede tomar al cien por ciento porque los análisis fueron dos días después. Ya no teníamos el alimento original consumido, pues lo habían desechado. Aun así, logramos recabar muestras suficientes para identificar la presencia de E. Coli", explicó Aguirre Vázquez.

El incidente ocurrió el pasado agosto, cuando los empleados del hotel consumieron una discada proporcionada por el mismo establecimiento. Poco después, más de medio centenar de trabajadores comenzaron a presentar síntomas de intoxicación, lo que derivó en múltiples hospitalizaciones.

Uno de los afectados, un guardia de seguridad con enfermedades crónicas preexistentes, perdió la vida a causa de una severa deshidratación provocada por la infección gastrointestinal.

"La persona fallecida ya tenía condiciones de salud que se agravaron por la infección. Lamentablemente, no resistió las complicaciones", señaló el secretario.

El titular de Salud en Coahuila también informó que, como parte de la investigación, se realizaron pruebas para descartar la presencia de sustancias químicas o contaminantes tóxicos, sin que se detectara ningún rastro de estos en las muestras analizadas.

"Nos entregaron los resultados hace una semana. No se encontró ningún tipo de químico, lo que confirma que fue una intoxicación por bacteria derivada de alimentos en mal estado", indicó.

Tras el incidente, afirmó la Secretaría de Salud reforzó la supervisión a establecimientos que preparan alimentos en el sector hotelero y empresarial, para prevenir futuras intoxicaciones masivas.