Nueva ley de alcohol en Coahuila enfocada en seguridad ciudadana

SALTILLO, COAH.- Para fortalecer las acciones de prevención del delito y garantizar mayor seguridad en el estado, el Congreso de Coahuila aprobó una reforma a la Ley para la Regulación de la Venta y Consumo de Alcohol, que obligará a los establecimientos que comercializan bebidas alcohólicas a entregar una lista de su personal a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Fiscalía General del Estado, incluyendo copia de su identificación oficial.

El Diputado Álvaro Moreira Valdés, del PRI, promovente de la iniciativa, aseguró que esta medida forma parte de una estrategia integral de seguridad que ha permitido a Coahuila posicionarse entre los estados más seguros del país y mantener la confianza de la ciudadanía.

"La reforma busca reforzar la coordinación entre autoridades estatales y municipales para supervisar con mayor precisión los establecimientos donde se vende alcohol, y reducir así delitos y accidentes vinculados al consumo irresponsable", explicó.

Con esta modificación, se establece también la coadyuvancia de las secretarías de Salud y Educación, además de la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad, en la vigilancia del cumplimiento de la ley. El enfoque, aseguró Moreira, es prevenir situaciones de riesgo relacionadas con el abuso del alcohol, como la violencia familiar y los accidentes viales.

"Al incorporar estas modificaciones, no sólo se actualiza la legislación, sino que se refuerza una visión integral de la seguridad pública, donde la prevención se articula con políticas de salud y educación", añadió el legislador.

El legislador señaló que estas reformas también permiten alinear la legislación local con estándares nacionales e internacionales en materia de seguridad ciudadana, protección de derechos humanos y regulación sanitaria.

"Estas adecuaciones consolidan un marco normativo más eficiente y moderno, que responde a las necesidades reales del estado y a las exigencias de una ciudadanía que espera orden, legalidad y protección", concluyó Moreira Valdés.