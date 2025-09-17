Ingreso de nuevos ministerios públicos y policías en Coahuila

SALTILLO, COAH.- El Fiscal General del Estado, Federico Fernández Montañez, informó que Coahuila avanza significativamente en el fortalecimiento de su estructura operativa, con un incremento en el número de ministerios públicos, en concordancia con los acuerdos tomados en el más reciente Consejo Nacional de Seguridad, que pide que se aumente en un 30 por ciento la plantilla.

El funcionario destacó que la entidad ya se encuentra adelantada en la implementación de este acuerdo nacional, gracias a un plan integral de crecimiento institucional que contempla el ingreso de nuevos elementos a las academias de formación policial y ministerial.

"Estamos por concluir una academia con una generación importante de ministerios públicos, peritos y policías, todos con mejores condiciones laborales y salariales. Esto nos va a permitir cerrar el año con números favorables", declaró Fernández Montañez.

De acuerdo con el Fiscal, para diciembre de este año se proyecta el ingreso de al menos 78 nuevos ministerios públicos y 60 policías estatales. Aunque reconoció que el déficit de personal aún es considerable, afirmó que existe un plan a corto, mediano y largo plazo para alcanzar la meta de cobertura total.

"La diferencia está en que antes se sacaba una sola academia al año. Ahora, en cuanto termina una, como la que finaliza en diciembre, iniciamos la siguiente en enero. Esto nos permitirá formar hasta 140 ministerios públicos en dos años", detalló.

El funcionario también subrayó la importancia de reducir la deserción entre los aspirantes que ingresan a las academias, y dijo que ofrecer condiciones laborales dignas será clave para lograrlo.

Además del reforzamiento de personal, Fernández Montañez anunció que la Fiscalía está siendo reestructurada y modernizada, con apoyo del Gobierno del Estado y recursos del Impuesto Sobre Nómina (ISN). Este esfuerzo incluye la remodelación de todas las agencias del Ministerio Público, las cuales deberán estar concluidas antes de diciembre.

Asimismo, adelantó que en el mes de octubre se entregará un lote de vehículos, armas, municiones y chalecos balísticos, lo cual será posible gracias al respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas.

"La Federación apoya principalmente a través de la Secretaría de Seguridad Pública con armamento y vehículos, pero en Coahuila asumimos la responsabilidad directa del fortalecimiento de la Fiscalía, incluyendo las nóminas y la infraestructura", señaló.