Participa Saltillo: Rehabilitación de plaza pública en colonia Maravillas

SALTILLO, COAHUILA.- Con la puesta en marcha de los trabajos de rehabilitación de la plaza pública de la colonia Maravillas, por parte del alcalde Javier Díaz González, se concretó el proyecto que fue propuesto y votado por quienes habitan en este sector de la ciudad a través de "Participa Saltillo", el cual se suma al esquema "Activa tu Parque".

Díaz González comentó que en esa zona fueron 15 los proyectos sugeridos por la ciudadanía y que, entre todos los que se recibieron en el programa "Participa Saltillo", este se colocó como uno de los más votados para su realización.

El Alcalde de Saltillo señaló que este esquema de trabajo es posible gracias a la colaboración de la ciudadanía y al apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, quien es un aliado de la capital del Estado.

"La rehabilitación de esta plaza pública es el proyecto que ustedes propusieron y votaron para su realización; es gracias a su voz y a su voto, cómo decidieron a dónde se destinen sus contribuciones, y así vamos a estar trabajando en todos los sectores de la ciudad", afirmó Javier Díaz.

La diputada presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, Luz Elena Morales Núñez, consideró que es muy importante la labor que realiza el alcalde Javier Díaz González en la recuperación de espacios públicos para que sean aprovechados por las familias.

"En Saltillo tenemos al alcalde Javier Díaz que siempre está viendo por el bienestar de las familias y que trabaja de manera coordinada con el gobernador Manolo Jiménez Salinas", comentó la legisladora Morales Núñez.

En representación del gobernador Manolo Jiménez Salinas, al inicio de la rehabilitación de esta plaza acudió Gabriel Elizondo Pérez, coordinador general de Mejora Coahuila, quien también resaltó el programa "Participa Saltillo" que impulsa Javier Díaz, mediante el cual se involucra de manera directa a la ciudadanía.

"El alcalde Javier Díaz González no solo es de palabras, sino de hechos; tenemos un Alcalde que cumple con obras, programas y acciones en beneficio de nuestra gente", afirmó Elizondo Pérez.

Los detalles de la obra fueron dados a conocer por el director de Infraestructura y Obra Pública del municipio, Antonio Nerio Maltos, quien informó que se destinarán casi 780 mil pesos.

Precisó que se demolerá el asador de concreto; se rehabilitará la cancha de usos múltiples con la aplicación de pintura y delineado; se realizará la reparación de tableros de básquetbol; se instalará un módulo de juegos infantiles; se colocará pasto sintético en esa zona; además de la adecuación de reflectores LED, reforestación y labores de limpieza.

En representación de las y los vecinos del sector, Beatriz Virginia de León Aguirre, integrante de la Comisión Sectorial de Participa Saltillo y esposa de quien propuso este proyecto, agradeció la apertura y disposición del Gobierno Municipal que encabeza el alcalde Javier Díaz González.

"Gracias por habernos apoyado y por hacer más bonita nuestra plaza, porque nuestros hijos van a crecer con más seguridad y haciendo deporte; ahora solo nos tocará cuidarla", apuntó De León Aguirre.

En el evento también estuvieron el regidor Eduardo Morelos Jiménez; la contralora municipal, Patricia Alejandra Peña Aguirre; el director general del Instituto Municipal de Planeación, Alberto Salinas de las Fuentes; así como vecinas y vecinos de la colonia Maravillas.