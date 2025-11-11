Javier Díaz González inicia pavimentación en Nuevo Mirasierra, Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- Con una inversión de 2.1 millones de pesos, el alcalde Javier Díaz González arrancó una obra de pavimentación en la colonia Nuevo Mirasierra, beneficiando a las y los habitantes del oriente de Saltillo.

"Hoy arrancamos la pavimentación de la calle Cotorro desde prolongación Acacia hasta Francisco Ortiz, una obra que significa más bienestar, seguridad y desarrollo para las familias de este sector", dijo.

Javier Díaz mencionó que, con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, se trabaja en equipo para seguir mejorando la calidad de vida de la ciudadanía y llevar a Saltillo al siguiente nivel.

¿Qué otras obras se han realizado en la colonia?

El Alcalde recordó que en la colonia Nuevo Mirasierra se han llevado a cabo además trabajos de bacheo, la pavimentación del bulevar Cedros, la adecuación de camellones, las brigadas de Aquí Andamos y la unidad móvil de Amor en Movimiento.

"Estamos metiéndole con todo a la mejora de calles y avenidas en toda la ciudad. Sigamos chambeando juntos, con palabra cumplida y con hechos que se notan", refirió Javier Díaz.

Antonio Nerio Maltos, Director de Infraestructura y Obra Pública, informó que la pavimentación de la calle Cotorro contempla más de 228 metros lineales con la aplicación de más de 3 mil metros cuadrados de concreto hidráulico.

"La intención es mejorar el flujo vehicular en general y reforzar la estructura de la vialidad en la zona, esta era una petición ciudadana y hoy está aquí el alcalde Javier Díaz cumpliendo", dijo.

¿Cuál fue la reacción de los beneficiarios?

A nombre las y los beneficiarios, Sonia Nereida Oyervides González, agradeció al alcalde Javier Díaz por escucharlos y llevar a cabo esta obra, que les será de gran beneficio y por hacer del sector Nuevo Mirasierra un mejor lugar para vivir.

Durante el arranque estuvieron presentes la diputada local, María del Mar Treviño Garza; Eduardo Morelos Jiménez, regidor presidente de la Comisión de Planeación, Urbanismo, Obras Públicas y Centro Histórico; la regidora Amal Sper Serur, integrante de la misma comisión, así como directores municipales, integrantes del cabildo y vecinas y vecinos del sector.