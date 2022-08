Pide Riquelme cerrar filas

SALTILLO, COAH.- "Los pilares de la soberanía y la unidad de la nación se desmoronan, enfrentamos un gobierno autoritario, capaz de destruir lo que tanto nos ha costado, capaz de desmantelar las instituciones, los organismos de la sociedad civil, a su propio aparato gubernamental, a los órganos que regulan nuestra democracia y minimiza los poderes del estado"; expresó el Gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís.

Lo anterior lo indicó el mandatario estatal en la IV Reunión Plenaria del Grupo Parlamentario del PRI en la que participaron 70 Diputados Federales para debatir sobre la agenda legislativa, principalmente en temas de seguridad, salud y economía, evento que se llevó a cabo en Saltillo.

"El Gobierno Federal ha asignado migajas a las entidades federativas, a los estados que más producimos, y lo peor son los recursos que la Federación invierte en proyectos inviables y caprichosos; es un gobierno que destruye a opositores, agravia y mancilla la fortaleza institucional que tiene México para la paz y gobernabilidad, que ordena al Ejército Nacional hacer tareas que no corresponden a la seguridad", destacó Riquelme Solís.

El Gobernador del Estado señaló que los legisladores federales del PRI deben estar unidos como bloque opositor para detener la grave afectación al país entero que está a la deriva: "Es una situación que vemos a diario a través de conferencias de prensa y una agenda de mentiras y chantaje que nos lleva directo al voladero".

De igual manera, le primer priista dijo que Coahuila se ha ratificado como referencia nacional en los temas de seguridad, generación de empleos, desarrollo y competitividad: "Hemos conformado un sólido blindaje contra la delincuencia en las cinco regiones y por eso nos queda claro que la estrategia de seguridad nacional no va por el rumbo correcto; cada gobierno tiene que sentar las bases con un modelo que esté de acuerdo a las circunstancias o en su defecto, mantener las estrategias que han dado resultados, pero ellos no hicieron ni lo uno ni lo otro, ni mantuvieron las estrategias exitosas, ni las crearon, por es no han dado resultados y ahí están los números".

Miguel Ángel Riquelme Solís consideró que los abrazos y no balazos le van a costar al país años de esfuerzo para volver a estar por encima de los delincuentes y resaltó: "Soy un gobernador emanado de las filas del PRI y estoy dispuesto a dejar todo en la cancha para dejar en este gobierno a un miembro de mi partido, porque somos fieles guardianes del estado de derecho y reconocemos a las instituciones que cuidan nuestra democracia, no seamos cómplices de las locuras que ellos hacen de manera constante".

Finalmente, el mandatario refrendó su apoyo a Alejandro Moreno, líder nacional del PRI y reiteró que no acepta una embajada o moneda de cambio.