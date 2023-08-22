Piden a padres regresar libros

SALTILLO, COAH.- De acuerdo al Secretario de Educación en Coahuila, Francisco Saracho Navarro, se hará un llamado a los padres de familia de nivel básico de primaria y secundaria para que regresen los libros del ciclo escolar anterior y que se esta manera, se pueda contar con el material bibliográfico luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación Resolvió que era inconstitucional el proceso de la elaboración de los nuevos libros de texto gratuitos.

“La Suprema Corte de Justicia revisó la Controversia Constitucional que presentamos en Coahuila y determinó que los nuevos libros de la Secretaría de Educación Pública no podrán ser entregados a los alumnos en el Estado; por ello, una de las estrategias es la devolución del material del ciclo anterior”, detalló el funcionario estatal.

Saracho Navarro dijo también que se busca garantizar el aprendizaje entre los estudiantes de Coahuila, además de que una vez que la SCJN hizo la notificación, no existe ninguna justificación para que el material bibliográfico de la llamada Nueva Escuela Mexicana distribuya los libros en primaria y secundaria de la entidad.

“Lo único que puede hacer la SEP es la entrega de los libros de preescolar, porque no sufrieron ninguna modificación en sus contenidos del ciclo escolar pasado”, añadió el Secretario de Educación en Coahuila.

Finalmente, Francisco Saracho Navarro indicó que también se hizo una solicitud a la Conaliteg para que envíen a Coahuila 1.7 millones del libros del ciclo escolar anterior para que los alumnos puedan trabajar y esperan que lleguen para septiembre; de lo contrario, se analizan otras estrategias además de la de pedir el apoyo de los padres de familia para recuperar ejemplares que se utilizaron durante el ciclo 2022 - 2023.