Piden cárcel por solapar violaciones

SALTILLO, COAH.- Prisión desde cuatro meses hasta tres años a personal del sector educativo que no denuncie actos de violación o abuso sexual contra una persona menor de quince años de edad, o le conste que se cometieron estos hechos y guarde silencio, es la iniciativa con proyecto de Decreto que presentó el Diputado Álvaro Moreira Valdés en el Congreso del Estado.

En conjunto con los Diputadas y los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario "Miguel Ramos Arizpe", del Partido Revolucionario Institucional, exhortan a reformar los artículos 233, 349 y 351, del Código Penal de Coahuila de Zaragoza, en materia de protección a los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Lo que se busca es que se apruebe la iniciativa para que tanto directores y personal que labore en centros educativos, como escuelas, guarderías, estancias infantiles y albergues que tengan conocimiento de que en dichos espacios se han cometido violaciones y abusos sexuales en contra de los menores, sean encarcelados con sentencias de cuatro meses y hasta tres años de prisión, además de pagar una multa.

"No valen los argumentos para no hacer las denuncias ante las autoridades una vez que se den cuenta que este tipo de agresiones sexuales ocurren dentro de los espacios educativos, no deben ser omisos y tampoco hay excusas para permitir la violencia en contra de los niños, niñas y adolescentes", destacó el legislador.

Por ello es que en la sesión parlamentaria se propusieron las reformas a los artículos233, 349 y 351, del Código Penal de Coahuila de Zaragoza, que incluye a sacerdotes o ministros religiosos en espacios púbicos y privados de enseñanza, detalló el diputado Álvaro Moreira.