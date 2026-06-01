Mery Ayup defiende decisiones judiciales en caso de menor en Piedras Negras

SALTILLO, COAH.- El Magistrado Presidente del Poder Judicial de Coahuila, Miguel Mery Ayup, aseguró que las decisiones tomadas en torno al caso de una menor en Piedras Negras se han basado exclusivamente en las pruebas presentadas dentro del proceso judicial y en la protección de sus derechos, dejando en claro que las autoridades no actuarán bajo presión social, mediática o derivada de manifestaciones.

Lo anterior en relación a la denuncia de la madre de la menor de 9 años, quien hizo pública una denuncia en redes sociales para solicitar la intervención de las autoridades en un conflicto relacionado con la custodia de la niña; además de señalar presuntos actos de abuso que, afirma, habrían sido cometidos por el padre de la niña.

Explicó que actualmente la niña permanece bajo el resguardo de una tía por disposición de una jueza, por lo que no se encuentra ni con su padre ni con su madre mientras se desarrolla el procedimiento legal correspondiente.

"Lo que siempre ponemos por encima de todo es el interés superior del menor. Tenemos que actuar conforme a las evidencias del juicio y apegados a derecho", señaló.

El funcionario reconoció que durante este tipo de conflictos suelen surgir declaraciones y reacciones entre las partes involucradas, algunas de ellas consideradas inapropiadas o difundidas con la intención de generar confusión. Sin embargo, reiteró que las resoluciones judiciales se sustentan únicamente en los elementos probatorios presentados ante los tribunales.

Indicó que el asunto es atendido tanto por un juez en materia familiar como por instancias penales, y aseguró que las autoridades competentes están realizando las acciones correspondientes conforme a la ley.

"Son temas que se están llevando en un proceso ante la jueza familiar y también en el ámbito penal. Estamos muy atentos al tema, pero en este momento no puedo hacer comentarios al respecto porque estamos dentro del proceso", expresó Mery Ayup.

Ante cuestionamientos sobre la realización de marchas o manifestaciones para intentar influir en las decisiones judiciales, afirmó que los juzgadores no modificarán sus determinaciones por presiones externas.

"No nos vamos a dejar presionar por marchas, por declaraciones en medios electrónicos o por publicaciones en redes sociales. Tenemos que resolver con base en las evidencias y viendo siempre por el interés de las y los menores", enfatizó.

Asimismo, advirtió que las personas que proporcionen información falsa dentro de un procedimiento judicial pueden enfrentar consecuencias legales. Explicó que juezas y jueces tienen la facultad de dar vista al Ministerio Público cuando detectan posibles conductas constitutivas de delito durante el desarrollo de un juicio.

"Ya se han dado vistas al Ministerio Público por situaciones que frente a nosotros se consideran posiblemente delictivas. No crean que no pasa nada, sí pasa", afirmó.

Finalmente, el Magistrado Presidente del Poder Judicial en Coahuila hizo un llamado a todas las personas involucradas en procesos judiciales a conducirse con veracidad y respeto a la ley, al señalar que la presentación de declaraciones falsas puede derivar en responsabilidades penales para quienes incurran en esa conducta.