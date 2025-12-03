Saltillo entrega premio inclusión 2025: Javier Díaz González destaca logros

SALTILLO, COAHUILA.- Saltillo es la capital de la inclusión, afirmó el alcalde de la ciudad, Javier Díaz González, al entregar el Premio a la Inclusión de Personas con Discapacidad, así como el Premio al Voluntariado en sus ediciones 2025, en compañía de la presidenta honoraria del DIF Municipal, Luly López Naranjo.

Díaz González afirmó que esto ha sido posible con el apoyo del gobernador, Manolo Jiménez Salinas, de la señora Paola Rodríguez López, presidenta honoraria de Inspira Coahuila y de la señora Liliana Salinas Valdés, presidenta honoraria del DIF estatal.

"Aquí demostramos que la inclusión es un valor social, una estrategia de competitividad y futuro. Una ciudad con un desarrollo real e íntegro es aquella donde todas las personas tienen un lugar y donde nadie se queda atrás", afirmó el Alcalde de Saltillo.

Díaz González recordó que hace unas semanas Saltillo recibió la Medalla por la Inclusión Gilberto Rincón Gallardo por parte del Teletón México, gracias a las acciones que se realizan en este rubro.

El Alcalde expresó su agradecimiento a Luly López Naranjo por el trabajo realizado en el DIF Saltillo durante este primer año de administración, dijo que este organismo une voluntades, es cercano a la gente y brinda resultados.

"Cuando trabajamos en equipo logramos grandes cosas y mejoramos la calidad de vida de las personas; agradezco al alcalde Javier Díaz por ser un ejemplo de cercanía con la gente", comentó López Naranjo.

El Premio a la Inclusión de Personas con Discapacidad es una distinción que se otorga a las personas físicas y morales que por su actuación y trayectoria destaquen en el fomento, la protección e impulso a la inclusión y defensa de los derechos humanos de las personas con discapacidad.

En esta edición 2025 lo recibió en la categoría Persona Promotora en Situación de Discapacidad, Fernando Vicente Vega Moreno; Persona Física Promotora de la Inclusión, Jorge Luis Briones Reyes; y en la modalidad Persona Moral Promotora de la Inclusión, la empresa Lear Corporation.

Mientras que el Premio al Voluntariado es un reconocimiento que se otorga a personas y grupos e instituciones de la sociedad civil, cuya acción promuevan la inclusión y el empoderamiento de los grupos en situación de vulnerabilidad.

En esta ocasión lo recibió en la categoría individual, la doctora Karina Flores Hernández; modalidad fundaciones y asociaciones, la Asociación de Administradores de Recursos Humanos Coahuila Sureste, ARHCOS; en universidades, la Universidad La Salle Saltillo; y en empresas Borgwarner Saltillo.

Cada una de las personas y e instituciones ganadoras agradecieron a las autoridades municipales, así como a todas las instancias que día a día se suman a favor de la inclusión en los diferentes sectores sociales y productivos.

En el evento también estuvo el director general del DIF Saltillo, Roberto Cárdenas Zavala; la síndica, María del Mar Arroyo Peart; la regidora Karla Daniela Ramos Macías, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Grupos Vulnerables e Igualdad; el regidor, Carlos Kalionchis Reyes; la titular de la dirección de Inclusión y Prevención de la Discriminación, Martha Garay Cadena; y el secretario del Ayuntamiento, Francisco Saracho Navarro.

Así como demás integrantes del Cabildo, titulares de dependencias municipales, integrantes del Consejo Directivo del DIF Saltillo; miembros del Consejo Ciudadano para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Municipio; del Consejo del Voluntariado del DIF Saltillo, representantes de organizaciones de la sociedad civil.