DIF Coahuila transforma vidas con programa cirugía de cataratas

NUEVA ROSITA, COAH.- En el marco de una gira de trabajo por el municipio de San Juan de Sabinas, la presidenta honoraria del Sistema DIF Coahuila, ingeniera Liliana Salinas Valdés, acompañada del alcalde Oscar Ríos Ramírez, visitó el Hospital General para supervisar la atención brindada a los beneficiarios del programa “Cirugía de Cataratas”.

Asimismo, en el Gimnasio Municipal entregó al DIF que representa la licenciada Karina Ríos Ornelas, hizo entrega de un total de 104 aparatos funcionales, destinados a personas que requieran este tipo de apoyo.

En entrevista, Salinas Valdés destacó que el propósito de estas acciones es cambiar la vida de los pacientes, ya que durante los días 8, 9 y 10 de junio se realizaron dichas operaciones oftalmológicas y hoy el retiro de parches a los beneficiarios.

Subrayó que para el gobernador Manolo Jiménez Salinas este programa es prioritario, pues reconoce la importancia que tiene para los adultos mayores recuperar su visión y mejorar su calidad de vida.

La Presidenta Honoraria del Sistema DIF Coahuila, recordó que estas iniciativas comenzaron desde que el actual mandatario estatal era regidor, continuaron en su etapa como alcalde y ahora, como gobernador, se han redoblado esfuerzos para ampliar la cobertura.

“En este último mes hemos realizado 1,074 cirugías de cataratas en las regiones Sureste, Norte y Carbonífera, y aún faltan algunas más en la Laguna, pero seguimos avanzando”, puntualizó.

Salinas Valdés resaltó que en la práctica privada estas cirugías pueden costar entre 20 y 60 mil pesos, mientras que en este programa los beneficiarios únicamente cubren una cuota de recuperación de 500 pesos, además de los gastos de laboratorio.

“Con este apoyo se les cambia totalmente la vida”, afirmó, al destacar el impacto social y económico que representa para las familias.

Finalmente, al referirse a la entrega de aparatos funcionales, señaló que se busca impactar de manera positiva en todos los sectores de la población, permitiendo que las personas con alguna discapacidad, puedan socializar mejor dentro de sus familias y comunidades.

Con estas acciones, el DIF Coahuila reafirma su compromiso de trabajar por la inclusión y el bienestar de los grupos más vulnerables.

En su mensaje, el alcalde Oscar Ríos Ramírez al igual que la licenciada Karina Ríos Ornelas, agradecieron el apoyo incondicional recibido por parte del Gobierno del Estado que encabeza el ingeniero Manolo Jiménez Salinas y la presidenta del DIF Coahuila, ingeniera Liliana Salinas.

En ambos eventos, se contó además con la presencia del Doctor Eliud Aguirre Vázquez, Secretario de Salud a nivel estatal; Dr. Carlos Jiménez Villarreal titular de la Jurisdicción Sanitaria 03 en Sabinas; la coordinadora regional del DIF, Dra. Zaide Habib Castillo; Coordinador municipal de MEJORA en San Juan de Sabinas, Ulises Cárdenas Herrera; Director del DIF Municipal, Alberto Berrones Sandoval y Coordinador de Inclusión Romeo Sandoval Méndez.