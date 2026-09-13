Federico Fernández Montañez coordina estrategia de prevención en Coahuila

SALTILLO, COAH.- La Fiscalía General del Estado mantiene vigilancia preventiva en entre 30 y 40 planteles educativos de Coahuila, con mecanismos de comunicación que permiten detectar posibles situaciones de riesgo entre los estudiantes.

Federico Fernández Montañez, fiscal general del Estado, explicó que la estrategia se desarrolla en coordinación con la Secretaría de Educación, universidades y autoridades de seguridad, con el propósito de conocer de manera directa el entorno de los jóvenes y actuar oportunamente ante cualquier situación que requiera atención.

Precisó que actualmente no se ha identificado un escenario de alerta alarmante en las instituciones educativas, aunque el monitoreo permanece de manera constante como parte de las labores de prevención.

El funcionario señaló que las acciones no se limitan a la vigilancia, sino que también buscan informar a los estudiantes y generar conciencia sobre la importancia de tomar decisiones que contribuyan a proteger su integridad.

Fernández Montañez recordó que años atrás se registraron situaciones de mayor preocupación en algunos planteles de Saltillo, principalmente en la zona centro, lo que llevó a reforzar el trabajo con padres de familia y autoridades educativas.

"Todo esto es un tema de prevención", destacó el fiscal, al señalar que la coordinación con las instituciones educativas permite conocer con mayor rapidez cuando se detecta alguna conducta o circunstancia irregular.

Entre las necesidades planteadas por los propios jóvenes, agregó, se encuentran solicitudes de apoyo y auxilio durante los fines de semana, particularmente cuando salen de sus hogares o realizan actividades fuera de las escuelas.

Para atender este tipo de situaciones, destacó la intervención de las unidades de Policía de Proximidad, cuyo trabajo permite mantener contacto directo con los estudiantes y brindar una respuesta más rápida cuando se solicita ayuda.

El titular de la Fiscalía indicó que los mecanismos de comunicación y prevención implementados actualmente tienen alcance aproximado de 25 mil jóvenes, mientras continúan sumándose nuevos grupos en diferentes planteles.

La estrategia, explicó, se lleva a cabo de manera conjunta con instituciones educativas y otros sectores para identificar factores de riesgo antes de que puedan derivar en problemas de mayor gravedad.

Fernández Montañez subrayó que el propósito es consolidar una política preventiva que permita conocer el entorno de los estudiantes y fortalecer la comunicación entre jóvenes, escuelas, familias y autoridades, en favor de la seguridad de la comunidad educativa.