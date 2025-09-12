Familiares y activistas exigen sentencia por feminicidio en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.– A un año del feminicidio de Laura Judith, familiares y activistas marcharon este viernes en Saltillo para exigir justicia, luego de que el proceso judicial ha enfrentado múltiples aplazamientos que mantienen sin sentencia al presunto responsable, Arturo "N".

La manifestación inició en la sucursal Soriana Portales, en el poniente de la ciudad, y recorrió el Periférico Luis Echeverría Álvarez hasta llegar al Centro de Justicia Penal.

Ahí, los asistentes realizaron un acto pacífico en espera de la audiencia programada, misma que ha sido retrasada en varias ocasiones debido a recursos interpuestos por la defensa.

"Nosotros lo que pedimos es justicia, que la gente se solidarice, porque no queremos que esto le pase a otra muchacha. Hemos convocado a varios colectivos que nos apoyan y vamos a estar presentes hasta que se logre la sentencia", declaró la madre de Laura Judith.

Laura Judith falleció la madrugada del 9 de noviembre de 2024, a los 32 años, tras caer de una camioneta Jeep en movimiento sobre la calle Urdiñola, al sur de la ciudad. Horas antes, había acudido a un bar con amigas; cámaras de seguridad muestran el momento en que la joven cae del vehículo, que después huyó del lugar.

El acusado Arturo "N" fue detenido y permanece en prisión preventiva, sin embargo, la familia ha señalado que el proceso se ha visto entorpecido por la exclusión de pruebas clave, como videos de comercios cercanos que no han sido admitidos en el juicio.

Colectivos feministas advirtieron que seguirán acompañando a la familia hasta lograr justicia y que este caso debe servir de precedente para evitar más impunidad en feminicidios en Coahuila.