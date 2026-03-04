Programa 'Activa tu Parque' en Saltillo promueve actividades para todas las edades

SALTILLO, COAHUILA.- Gracias al programa "Activa tu Parque", impulsado por el alcalde Javier Díaz González, las y los saltillenses de todas las edades han tomado estos espacios rehabilitados para llevar a cabo actividades deportivas, recreativas y culturales.

"Y lo más importante de todo es que se está fortaleciendo el tejido social; las y los vecinos de las plazas salen y se reúnen todos los días en espacios dignos y seguros", señaló el alcalde Javier Díaz.

Javier Díaz mencionó que, a través del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte y del Instituto Municipal de Cultura, así como con el apoyo de promotores deportivos y culturales, se llevan a cabo actividades permanentes en las que participan niñas, niños, jóvenes y adultos.

Ejemplo de ello son las convivencias organizadas con integrantes del Saltillo Soccer, quienes han estado presentes en puntos como Saltillo 2000, Nazario S. Ortiz Garza, Gustavo Espinoza Mireles y El Minero.

En estas últimas dos colonias se han llevado a cabo, además, activaciones físicas con bailotones.

Asimismo, gracias a la intervención de promotores culturales, se han desarrollado diferentes ediciones de La Ruta Más Creativa, acercando el arte urbano al interior de las colonias, así como presentaciones de música, arte y baile, entre otras actividades.

El presidente municipal de Saltillo mencionó que, durante su primer año de administración, con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas y la iniciativa privada, se invirtieron más de 35 millones de pesos en el programa "Activa tu Parque", en puntos como el Skate Park Saltillo 2000, Mirasierra Spurs, la cancha Benito Juárez, la plaza sobre el bulevar El Minero, el espacio Jesús Carranza, el parque Abraham Curbelo, así como el ubicado en la colonia Espinoza Mireles, entre otros.

Y este año arrancaron los trabajos de intervención en las plazas públicas de las colonias Azteca, La Madrid, Maravillas y Virreyes, mismas que forman parte del programa Participa Saltillo, proyectos propuestos por la propia ciudadanía.

"Lo que buscamos es rehabilitar y reactivar los espacios públicos en Saltillo, porque los parques y plazas deben ser puntos de encuentro seguros, funcionales y accesibles para todas y todos", dijo.