Alcalde Javier Díaz González impulsa programa 'Aquí Andamos' en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- Como parte de la estrategia del alcalde Javier Díaz González para ofrecer una mejor ciudad para vivir, distintas brigadas del programa "Aquí Andamos" intervinieron espacios públicos y eliminaron puntos oscuros en Saltillo.

Este miércoles, personal de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable trabajaron en la limpieza y deshierbe del cauce del arroyo La Tórtola, en el Distrito Centro de la ciudad.

En el tramo entre las calles Callejón del Arroyo y Gómez Farías, vecinas y vecinos atestiguaron las labores del personal municipal, con el que se busca evitar fauna nociva en el lugar, además de ofrecer espacios dignos y limpios para la ciudadanía.

Estos trabajos se suman a los realizados recientemente por el Ayuntamiento saltillense en colonias como América, Valle de las Flores, Vicente Guerrero, Pueblo Insurgentes, La Valencia, Nuevo Atardecer, Lomas de Lourdes, Lomas Verdes, centenario, Fraccionamiento Urdiñola, entre muchos más.

Asimismo, para eliminar puntos oscuros en la ciudad y brindar mayor seguridad, personal de la Dirección de Servicios Públicos dieron mantenimiento al Sistema de Alumbrado Público sobre el bulevar José Musa de León.

En este punto al norte de la ciudad, cuadrillas que integran el programa "Aquí Andamos" instalaron una luminaria nueva y repararon un poste dañado, ubicado dentro del camellón central de esta importante vialidad.

El alcalde Javier Díaz González tiene a disposición el número del ChatBot oficial "Saltillo Fácil", al 844-160-08-08, con el que se puede reportar cualquier servicio público para ser atendido de manera oportuna.