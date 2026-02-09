Saltillo: Programa 'Aquí Andamos' muestra mejoras en mantenimiento urbano

SALTILLO, COAHUILA.- El programa "Aquí Andamos" del Ayuntamiento de Saltillo comienza a mostrar resultados visibles en la ciudad, gracias a la labor coordinada de 81 cuadrillas que operan diariamente en mantenimiento de alumbrado público, rehabilitación de calles y embellecimiento urbano, informó el alcalde Javier Díaz.

El edil destacó que estas brigadas trabajan en todos los sectores de la ciudad, atendiendo desde avenidas principales hasta calles secundarias que durante años habían permanecido sin mantenimiento. Cada cuadrilla logra intervenir entre 200 y 220 metros cuadrados diarios, lo que permitirá un mejoramiento constante de vialidades, bulevares y espacios públicos.

"Hoy podemos decir que prácticamente hemos alcanzado el 100% en la atención de reportes de luminarias. Pasamos de 500 reportes a solo 11 pendientes, lo que demuestra la efectividad de nuestras brigadas y nuestro compromiso con una ciudad más iluminada y ordenada", señaló Díaz.

Resultados del programa Aquí Andamos

Entre las labores que realizan las brigadas se incluyen pintura, soldadura, delineamiento de carriles, mantenimiento de camellones y deshierbe. De las 81 cuadrillas, 17 están enfocadas exclusivamente en la rehabilitación de calles, cubriendo de manera equilibrada las zonas sur, norte, centro, oriente y poniente de Saltillo.

Impacto en la comunidad

El programa "Aquí Andamos" refleja la apuesta del municipio por mejorar la calidad de vida de los habitantes y transformar espacios públicos, mostrando que la planificación y el trabajo diario pueden generar cambios visibles y sostenibles en la ciudad.