Contactanos

Coahuila

Saltillo: Programa 'Aquí Andamos' muestra mejoras en mantenimiento urbano

El programa 'Aquí Andamos' en Saltillo muestra resultados tangibles con la labor de 81 cuadrillas enfocadas en alumbrado público y calles.

Marco Juarez
Por Marco Juarez - 09 febrero, 2026 - 07:29 p.m.
Saltillo: Programa Aquí Andamos muestra mejoras en mantenimiento urbano
El alcalde Javier Díaz supervisa los avances del programa, que ha reducido los reportes de luminarias de 500 a apenas 11 en toda la ciudad.

SALTILLO, COAHUILA.- El programa "Aquí Andamos" del Ayuntamiento de Saltillo comienza a mostrar resultados visibles en la ciudad, gracias a la labor coordinada de 81 cuadrillas que operan diariamente en mantenimiento de alumbrado público, rehabilitación de calles y embellecimiento urbano, informó el alcalde Javier Díaz.

El edil destacó que estas brigadas trabajan en todos los sectores de la ciudad, atendiendo desde avenidas principales hasta calles secundarias que durante años habían permanecido sin mantenimiento. Cada cuadrilla logra intervenir entre 200 y 220 metros cuadrados diarios, lo que permitirá un mejoramiento constante de vialidades, bulevares y espacios públicos.

"Hoy podemos decir que prácticamente hemos alcanzado el 100% en la atención de reportes de luminarias. Pasamos de 500 reportes a solo 11 pendientes, lo que demuestra la efectividad de nuestras brigadas y nuestro compromiso con una ciudad más iluminada y ordenada", señaló Díaz.

Resultados del programa Aquí Andamos

Entre las labores que realizan las brigadas se incluyen pintura, soldadura, delineamiento de carriles, mantenimiento de camellones y deshierbe. De las 81 cuadrillas, 17 están enfocadas exclusivamente en la rehabilitación de calles, cubriendo de manera equilibrada las zonas sur, norte, centro, oriente y poniente de Saltillo.

Impacto en la comunidad

El programa "Aquí Andamos" refleja la apuesta del municipio por mejorar la calidad de vida de los habitantes y transformar espacios públicos, mostrando que la planificación y el trabajo diario pueden generar cambios visibles y sostenibles en la ciudad.

1 / 2
Saltillo: Programa Aquí Andamos muestra mejoras en mantenimiento urbano
Brigadas municipales realizan mantenimiento de luminarias en una avenida principal de Saltillo, mejorando la seguridad y visibilidad nocturna.
2 / 2
Saltillo: Programa Aquí Andamos muestra mejoras en mantenimiento urbano
Trabajadores pintan y rehabilitan calles secundarias, llevando el programa "Aquí Andamos" a todos los rincones de la ciudad.

  • Saltillo: Programa Aquí Andamos muestra mejoras en mantenimiento urbano

    Brigadas municipales realizan mantenimiento de luminarias en una avenida principal de Saltillo, mejorando la seguridad y visibilidad nocturna.

  • Saltillo: Programa Aquí Andamos muestra mejoras en mantenimiento urbano

    Trabajadores pintan y rehabilitan calles secundarias, llevando el programa "Aquí Andamos" a todos los rincones de la ciudad.

  • Saltillo: Programa Aquí Andamos muestra mejoras en mantenimiento urbano
  • Saltillo: Programa Aquí Andamos muestra mejoras en mantenimiento urbano
Únete a nuestro canalArtículos Relacionados